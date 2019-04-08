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      Епифаний отреагировал на заявление штаба Зеленского относительно поддержки ПЦУ

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      Епифаний прокомментировал позицию Зеленского относительно ПЦУ
      Епифаний прокомментировал позицию Зеленского относительно ПЦУ / Фото из открытых источников

      Недавно в штабе шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили о поддержке Православной церкви Украины и историчность события предоставлении Томоса.

      Председатель ПЦУ Епифаний при этом отметил, что о поддержке лично из уст кандидата ничего не слышал, сообщает "Прямой".

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      Так, советник Зеленского на одной из пресс-конференций отметила, что "Украина – светское государство, но получение Томоса является очень важным для нашей самоидентичности". По ее словам, государство должно и будет защищать эти вопросы.

      Со своей стороны митрополит Киевский и всея Украины отметил, что оценивать здесь стоит не обещания, а реальные дела, которые были сделаны в свое время и будут делаться в будущем".

      Поэтому я бы не хотел, чтобы на этом вопросе в будущем спекулировали. Но реально оценивали людей по их поступкам: кто и что сделал реально, а не обещает в будущем что-то сделать,
      – отметил он.

      Глава Украинской греко-католической церкви обратился к украинцам накануне второго тура выборов президента призвал "отличать виртуальное от реального". Отметим, митрополит Епифаний к молитве благословил во всех храмах Украины за справедливые выборы, за мир и единство. Продлятся они до окончания избирательного процесса.

      Что такое Томос?
      Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как появилась Православная церковь Украины?
      В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее настоятелем стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.

       

       

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      Теги: Епифаний Православная церковь Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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