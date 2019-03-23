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      Не продавать свой голос и сделать осознанный выбор: глава ПЦУ Епифаний обратился к украинцам

      26 Читати новину українською
      Митрополит Епифаний
      Митрополит Епифаний / 24 канал

      Митрополит Епифаний 22 марта 2019 года благословил молиться во всех храмах Украины за справедливые выборы, за мир и единство. Продлятся они до окончания избирательного процесса.

      Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте Православной церкви Украины. В нем идет речь об особой ответственности, которая во время выборов президента возлагается на украинский народ. Ведь нужно "защитить государственность Украины, единство, общественный мир перед лицом внешней агрессии и внутренних противостояний".

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      В молитве, которая будет звучать в храмах до завершения избирательного процесса, будут акцентировать: "Мы молимся, чтобы Господь Бог дал нам дух разума совершить справедливый выбор Главы государства украинского и помиловал нас".

      Епифаний также призвал внимательно ознакомиться с кандидатами и их программами, чтобы в день выборов прийти на избирательные участки и сделать ответственный и осознанный выбор.

      Не следует продавать свой голос ни за деньги или другие материальные ценности, ни за сладкие обещания. Сделайте свой выбор честно и по совести, руководствуясь здравым смыслом и собственными мировоззренческими убеждениями,
      – отметил Епифаний.

      "Украина уже более пяти лет вынуждена обороняться от широкомасштабной агрессии России. Поэтому от нашего выбора зависит приближение победы и достижение не капитуляции перед врагом – к которой, говоря о мире, фактически призывает часть политиков, – а настоящего справедливого мира", – говорится в обращении.

      Как появилась Православная церковь Украины?
      • В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь.
      • 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей.
      Предстоятелем Православной церкви Украины стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский.
      • После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП и других православных церквей.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Религия Епифаний Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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