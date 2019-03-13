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      В РПЦ врут, что Сербская православная церковь не признает украинскую

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      Патриарх Сербский Ириней, патриарх Московский Кирилл, президент РФ Путин
      Патриарх Сербский Ириней, патриарх Московский Кирилл, президент РФ Путин / mospat.ru

      Сербская православная церковь считает решение Вселенского патриархата по "украинскому вопросу" канонически необоснованным. Другими словами – не признает автокефалию Православной церкви Украины. Так утверждает Русская православная церковь – несмотря на то, что на самом деле официальной позиции Сербской церкви до сих пор нет.

      На основании чего в РПЦ заявляют, что Сербия не поддерживает ПЦУ

      Вроде бы, в документе, который СПЦ направила всем церквям православного обряда, патриарха Варфоломея назвали "агрессором на территорию Российской православной церкви" за его решение о предоставлении Томоса об автокефалии для Украинской православной церкви. Об этом сообщило сербское издание "Политика".

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      Собор ПЦУ, где выбрали Епифания руководителем, назвали схизматическим (раскольническим). К тому же подчеркнули, что Киев в духовном смысле должен быть под юрисдикцией Московского патриархата, как это было с 1686 года. В завершение ПЦУ назвали "искусственной конфедерацией раскольнических структур, которые и между собой не могут договориться".

      Конечно, сербскому духовенству "рекомендовали воздержаться" от канонического общения и с "господином Епифанием", и со всеми, кто ему "будет служить".

      Какая на самом деле позиция Сербской православной церкви

      Заметим, что это "послание СПЦ" опубликовали на официальном сайте Московского патриархата, перевели на русский, греческий и английский языки. Однако – не на сербский. И нет его на сербских сайтах. В частности, нет такого "послания" на официальном сайте СПЦ.

      Напротив, сербский патриарх Ириней заявил, что не отвечает на вопросы по "украинскому вопросу". По меньшей мере до тех пор, пока не будут рассмотрены взгляды других православных церквей. А, возможно, даже пока не созовут Всеправославный Собор.

      Напомним, митрополит Епифаний еще в января 2019 года говорил: "Думаю, с Сербской и Антиохийской церквями мы найдем понимание, нужно только немного времени".

      Путін
      В 2017 году главы поместных православных церквей собирались вокруг Путина, в 2019 году они уже не так едины

      Коротко о позиции других православных церквей

      Румынская православная церковь придерживается примерно такой же позиции, что и Сербская. В Румынии говорят лишь о том, что "собираются" определить свою точку зрения.

      Албанская православная церковь заявляет, что "единство православной церкви надо сохранить" (а это – крайне осторожная риторика, которая свидетельствует о неопределенности позиции).

      Синод Кипрской православной церкви считает, что после обретения государственной независимости каждая нация имеет право обратиться за автокефалией.

      Греческая церковь тоже пока официально ничего не выражала – в частности, на Синоде 6 марта иерархи не пришли к согласию или хоть какому-то выводу.

      Иерусалимский патриархат официально об Украине не говорит, но практически во всех вопросах поддерживает Константинополь. Поэтому вряд ли можно сомневаться, что Иерусалим выступит против ПЦУ.

      Антиохийская церковь (Ближний Восток) встала на сторону России. Вряд ли у нее были варианты – ее центр расположен на территории Сирии, которую фактически контролирует Россия.

      Грузинская православная церковь, ожидалось, поддержит ПЦУ. Однако она до сих пор не высказала свою позицию – вероятно, из-за давления России.

      А вот Болгарская – почти раскололась из-за Украины: патриарх поддержал автокефалию ПЦУ, но много влиятельных иерархов явно настроены пророссийски.

      Польская православная церковь с центром в Варшаве осудила Объединительный собор в Украине.

      Чешская и Словацкая ПЦУ не осудили, но запретили своим священникам проводить совместные служения с представителями Православной церкви Украины. При этом там призывают к "всеправославному решения" и пониманию.

      Православную церковь в США не признает Константинополь, поэтому и они не признают решение Вселенского патриархата.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Российская пропаганда Сербия РПЦ Вселенський патриархат УПЦ МП Епифаний Религия Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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