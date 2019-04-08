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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Епіфаній відреагував на заяву штабу Зеленського про підтримку ПЦУ

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      Епіфаній прокоментував позицію Зеленського щодо ПЦУ
      Епіфаній прокоментував позицію Зеленського щодо ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Нещодавно у штабі шоумена та кандидата у президенти України Володимир Зеленський заявили про підтримку Православної церкви України та історичність події надання Томосу.

      Голова ПЦУ Епіфаній при цьому зазначив, що про підтримку особисто з вуст кандидата нічого не чув, повідомляє "Прямий".

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      Так, радниця Зеленського на одній із прес-конференцій зазначила, що "Україна – світська держава, але отримання Томосу є дуже важливим для нашої самоідентичності". За її словами, держава повинна і буде захищати ці питпання. 

      Зі свого боку митрополит Київський і всієї України зазначив, що оцінювати тут варто не обіцянки, а реальні справи, "які були зроблені свого часу і будуть робитись в майбутньому".

      Тому я би не хотів, щоб на цьому питанні в майбутньому спекулювали. Але реально оцінювали людей за їхніми вчинками: хто і що зробив реально, а не обіцяє в майбутньому щось зробити,
      – зазначив він.

      Очільник Української греко-католицької церкви звернувся до українців напередодні другого туру виборів президента – закликав "відрізняти віртуальне від реального". Зазначимо, митрополит Епіфаній благословив до молитви в усіх храмах України за справедливі вибори, за мир та єдність. Триватимуть вони до закінчення виборчого процесу.

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як з’явилась Православна церква України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її настоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Православна церква України Епіфаній
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