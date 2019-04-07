Глава УГКЦ о выборах: украинцам важно отличить виртуальное от реального

Глава Украинской греко-католической церкви обратился к украинцам накануне второго тура выборов президента – призвал всех быть сознательными.

Граждане Украины должны научиться отличать правду от вымысла и не вестись на виртуальные манипуляции, написал он на своей странице в Facebook.

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Так, в дни между двумя турами голосования во время выборов Президента Украины очень важно "отличить правду от фейка, виртуальное от того, что есть реальное, фальшивое от того, что есть истинное".

В Департаменте информации УГКЦ Предстоятель УГКЦ предлагает вспомнить ветхозаветное событие, когда избранный народ завершает свое путешествие попустыне и должен пересечь Иордан.

Богоизбранный народ возобновил свой союз с Господом, и Бог говорит к Израилю: Я кладу перед тобой два выбора – добро и зло, жизнь и смерть, выбирай жизнь,

– цитирует библейские слова Блаженнейший Святослав.

Отметим, митрополит Епифаний 22 марта 2019 года к молитве благословил во всех храмах Украины за справедливые выборы, за мир и единство. Продлятся они до окончания избирательного процесса.

Кто победил на выборах президента в первом туре?

После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.