Глава УГКЦ про вибори: українцям важливо відрізнити віртуальне від реального

Очільник Української греко-католицької церкви звернувся до українців напередодні другого туру виборів президента – закликав усіх бути свідомими.

Громадяни України повинні навчитись відрізняти правду від вигадки та не веститься на віртуальні маніпуляції, написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Так, у дні між двома турами голосування під час виборів Президента України дуже важливо "відрізнити правду від фейку, віртуальне від того, що є реальне, фальшиве від того, що є істинне".

У департаменті інформації УГКЦ Предстоятель УГКЦ пропонує згадати старозавітню подію, коли вибраний народ завершує свою подорож пустелею і повинен перетнути Йордан.

Боговибраний народ відновив свій союз із Господом і Бог промовляє до Ізраїля: Я кладу перед тобою два вибори – добро і зло, життя і смерть, вибирай життя,

– цитує біблійні слова Блаженніший Святослав.

Зазначимо, митрополит Епіфаній 22 березня 2019 року благословив до молитви в усіх храмах України за справедливі вибори, за мир та єдність. Триватимуть вони до закінчення виборчого процесу.

Хто переміг на виборах президента у першому турі?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.