Зеленський зустрівся з головою УГКЦ Святославом Шевчуком: фото

Обраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком. Захід пройшов у резиденції священнослужителя, яка розташовується у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Супроводжував Зеленського так званий "адвокат Коломойського" Андрій Богдан.

За інформацією прес-служби політика, Зеленський подякував Шевчуку та УГКЦ «за духовну підтримку всіх українців у нинішній непростий час». Водночас він відзначив важливість служіння, яке церква здійснює на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму.

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Загалом під час зустрічі сторони обговорили місію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щодо збереження релігійного миру, а також громадську ініціативу для побудови європейської України. Окремо було наголошено на важливості Світового конгресу українців і української діаспори для підтримки України у світі.

Не залишили Зеленський і Шевчук поза увагою й необхідність належної відповіді на виклики гібридної війни. Також мовилося про проблему масової еміграції молоді з України та роль Церкви у забезпеченні духовної опіки емігрантів і підтримці їхнього зв'язку з Батьківщиною.

Крім того, майбутній гарант привітав голову УГКЦ з днем народження, який той святкував 5 травня. Святослав Шевчук, зі свого боку, привітав новообраного президента з перемогою на виборах і запевнив, що УГКЦ є відкритою до співпраці та партнерства.

На завершення Святослав Шевчук подарував обраному президенту книжку про історію УГКЦ та ікону дванадцяти найбільших церковних свят.