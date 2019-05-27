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      Почему Луценко не подает в отставку: мнение Верстюка

      74 Читати новину українською
      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / Фото из открытых источников

      Генеральный прокурор Юрий Луценко как политик старого образца тешит себя надеждой, что сможет приспосабливаться к любым обстоятельствам и договоренностям.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сказал журналист Иван Верстюк.

      Читайте также: Луценко подвел итоги антикоррупционной деятельности Генпрокуратуры

      По его словам, Юрий Луценко надеется, что будет полезен новому президенту.

      Он даже делал заявление, что государственный "Приватбанк" не имеет законных оснований требовать 5,5 миллиардов долларов от олигарха Игоря Коломойского. Луценко сказал, что якобы у Коломойского еще далеко дедлайн, чтобы расплатиться за те кредиты, которые он вывел,
      – рассказал журналист.

      "Это можно рассматривать как ход Луценко на то, чтобы понравиться Коломойскому и тот повлиял на президента Владимира Зеленского. Юрий Луценко в течение своей политической карьеры неоднократно менял партийные цвета и теперь надеется, что будет нужен Зеленскому", – добавил Иван Верстюк.

      11 мая генеральный прокурор Юрий Луценко встретился с президентом Владимиром Зеленским в офисе "Квартала 95". Встреча длилась два часа.

      Владимир Зеленский во время своей речи в рамках церемонии инаугурации заявил об увольнении с должностей министра обороны Украины, генпрокурора и главы СБУ.

      Смотрите больше в видео с Иваном Верстюком:

       

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Игорь Коломойский ГПУ Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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