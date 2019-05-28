Почему Луценко еще не написал заявление об увольнении: эмоциональный комментарий генпрокурора

Глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что согласно закону он перед новоиспеченным президентом не должен писать заявление об увольнении. Кроме того, по его словам, существуют другие обстоятельства, а именно попытка реванша со стороны "деятелей прошлого".

В частности, в эфире программы "Свобода слова" Юрий Луценко отметил, что на протяжении последних дней деятели прошлого начали забрасывать Генпрокуратуру десятками заявлений о совершенных преступлениях. Как пример он привел заявление от оппоблоковца Нестора Шуфрича о том, что бывший секретарь СНБО Александр Турчинов и пятый украинский президент Петр Порошенко совершили преступление. Согласно документу, они решились дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал Украину. Следовательно, должны ответить, как считает Шуфрич, по статье о государственной измене.

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Это явное проявление реванша. И это одна из причин, почему я остаюсь на своей должности, пока не будет избрана новая Верховная рада и не сформирована новая прокуратура. Это не о Турчинове и не о Порошенко. Это о тысячах убитых и сотнях тысяч тех, кто прошел фронт. Это попытка переписать историю и сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою Родину,

– подчеркнул генпрокурор.

Он подчеркнул, что будет оставаться на посту генпрокурора, чтобы эти заявления не имели ничего общего с законом. И будет оставаться Луценко даже несмотря на то, что это не очень популярная позиция. После этих слов он порвал обращение в ГПУ от Шуфрича.



Луценко порвал заявление от Шуфрича о преступлениях Порошенко и Турчинова

"Моя позиция такая, и уверен, что все будет хорошо", – добавил Луценко.

Глава ГПУ ранее подчеркивал, что будет оставаться на своем посту как минимум до результатов досрочных парламентских выборов, которые должны пройти 21 июля. После этого новая Рада должна сформировать Генпрокуратуру.

Зато журналист Иван Верстюк считает иначе. По его убеждению, Луценко не идет в отставку, потому что надеется быть полезным президенту Владимиру Зеленскому.

Он даже делал заявление, что государственный "Приватбанк" не имеет законных оснований требовать 5,5 миллиардов долларов от олигарха Игоря Коломойского. Луценко сказал, что еще якобы у Коломойского впереди дедлайн, чтобы расплатиться за те кредиты, которые он вывел,

– рассказал он в эфире 24 канала.

По его словам, такие его шаги можно рассматривать, как ход, чтобы понравиться Коломойскому и чтобы тот повлиял на президента

"Юрий Луценко в течение своей политической карьеры неоднократно менял партийные цвета", – добавил Верстюк.

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Эпопея с отставками началась еще до инаугурации Владимира Зеленского, однако усилилась уже после церемонии. Дело в том, что новоиспеченный гарант призвал чиновников писать соответствующие заявления.

Не понимаю правительство, которое только разводит руками и говорит, что мы ничего не сможем сделать. Это неправда. Вы можете. Вы можете взять лист бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях,

– заявил Зеленский во время своей инаугурационной речи.

Кроме того, он заявил, что распускает Верховную Раду.