Первый заместитель СБУ Демчина подал в отставку

Руководитель Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины Павел Демчина решил уйти с должности.

Демчин уже написал заявление на свое увольнение, передает "Цензор.Нет".

Читайте также: Порошенко тайно присвоил высокие звания Демчине и Кривоносу

Что известно о Павле Демчине?

Генерал-полковник, первый заместитель председателя СБУ– начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности. По информации журналистов, его гражданская жена Ольга Воловчук является обладательницей 4 элитных авто, живет в двухэтажном доме и земельным участком недалеко от имения в Петропавловской Борщаговке.



Мать Демчины в течение последних лет стала владелицей трехкомнатной квартиры в новостройке в Ровно и дома на 170 квадратных метров в пригороде областного центра. В бумажной декларации Демчина эти владения отсутствуют – он не задекларировал никакого имущества и прописан в общежитии СБУ.

Кто еще из должностных лиц подал в отставку?