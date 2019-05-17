Первый заместитель СБУ Демчина подал в отставку
Руководитель Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины Павел Демчина решил уйти с должности.
Демчин уже написал заявление на свое увольнение, передает "Цензор.Нет".
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Что известно о Павле Демчине?
Генерал-полковник, первый заместитель председателя СБУ– начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности. По информации журналистов, его гражданская жена Ольга Воловчук является обладательницей 4 элитных авто, живет в двухэтажном доме и земельным участком недалеко от имения в Петропавловской Борщаговке.
Мать Демчины в течение последних лет стала владелицей трехкомнатной квартиры в новостройке в Ровно и дома на 170 квадратных метров в пригороде областного центра. В бумажной декларации Демчина эти владения отсутствуют – он не задекларировал никакого имущества и прописан в общежитии СБУ.
Кто еще из должностных лиц подал в отставку?
- Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, занимавшийся внешней политикой.
- Глава Администрации Президента Игорь Райнин.
- Первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, который также возглавлял предвыборный штаб Петра Порошенко.
- Представитель президента в парламенте Ирина Луценко.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.