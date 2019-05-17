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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Первый заместитель СБУ Демчина подал в отставку

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      Павел Демчина подал в отставку
      Павел Демчина подал в отставку / Фото из открытых источников

      Руководитель Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины Павел Демчина решил уйти с должности.

      Демчин уже написал заявление на свое увольнение, передает "Цензор.Нет".

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      Что известно о Павле Демчине?
      Генерал-полковник, первый заместитель председателя СБУ– начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности. По информации журналистов, его гражданская жена Ольга Воловчук является обладательницей 4 элитных авто, живет в двухэтажном доме и земельным участком недалеко от имения в Петропавловской Борщаговке.

      Мать Демчины в течение последних лет стала владелицей трехкомнатной квартиры в новостройке в Ровно и дома на 170 квадратных метров в пригороде областного центра. В бумажной декларации Демчина эти владения отсутствуют – он не задекларировал никакого имущества и прописан в общежитии СБУ.

      Кто еще из должностных лиц подал в отставку?

       

      1. Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, занимавшийся внешней политикой.
      2. Глава Администрации Президента Игорь Райнин.
      3. Первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, который также возглавлял предвыборный штаб Петра Порошенко.
      4. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко.
      5. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.
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      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ
      Источник: 24 канал
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