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      Перший заступник СБУ Демчина подав у відставку

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      Павло Демчина подав у відставку
      Павло Демчина подав у відставку / Фото з відкритих джерел

      Керівник Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України Павло Демчина вирішив піти з посади.

      Демчина вже написав заяву на своє звільнення, передає "Цензор.Нет".

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      Що відомо про Павла Демчину? Генерал-полковник, перший заступник голови СБУ– начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки. За інформацію журналістів, його цивільна дружина Ольгу Воловчук є власницю 4 елітних авто, мешкає у двоповерховому будинку та земельною ділянкою недалеко від маєтку в Петропавлівській Борщагівці.

      Матір Демчини протягом останніх років стала власницею трикімнатної квартири в новобудові у Рівному та будинку на 170 квадратних метрів у передмісті обласного центру. У паперовій декларації Демчини ці статки відсутні – він не задекларував будь-якого майна і прописаний у гуртожитку СБУ.

      Хто ще з посадовців подав у відставку?

      1. Заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв, що займався зовнішньою політикою.
      2. Глава Адміністрації Президента Ігор Райнін.
      3. Перший заступник голови Адміністрації Президента Віталій Ковальчук, який також очолював передвиборчий штаб Петра Порошенка.
      4. Представниця президента у парламенті Ірина Луценко.
      5. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов.
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      Теги: Новини політики Новини України СБУ
      Джерело: 24 канал
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