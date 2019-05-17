Перший заступник СБУ Демчина подав у відставку

Керівник Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України Павло Демчина вирішив піти з посади.

Демчина вже написав заяву на своє звільнення, передає "Цензор.Нет".

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Що відомо про Павла Демчину? Генерал-полковник, перший заступник голови СБУ– начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки. За інформацію журналістів, його цивільна дружина Ольгу Воловчук є власницю 4 елітних авто, мешкає у двоповерховому будинку та земельною ділянкою недалеко від маєтку в Петропавлівській Борщагівці.



Матір Демчини протягом останніх років стала власницею трикімнатної квартири в новобудові у Рівному та будинку на 170 квадратних метрів у передмісті обласного центру. У паперовій декларації Демчини ці статки відсутні – він не задекларував будь-якого майна і прописаний у гуртожитку СБУ.

Хто ще з посадовців подав у відставку?