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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Глава СБУ Грицак и все его заместители подали в отставку

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      Глава СБУ Грицак и все его заместители подали в отставку
      Глава СБУ Грицак и все его заместители подали в отставку / Фото из открытых источников

      Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, все его заместители и члены команды подали рапорты об увольнении.

      Василий Грицак заявил, что "делаем это искренне, вполне осознавая право нового президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы", сообщили в пресс-службе СБУ.

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      Грицак добавил, что свой рапорт он написал с тяжелым сердцем.

      Так же как все остальные, переживаю за будущее службы и государства,
      – подчеркнул он.

      Василий Грицак заявил, что коллективу Службы безопасности Украины есть чем гордиться.

      Что известно о Василия Грицака?
      Василий Сергеевич Грицак – украинский военный, генерал армии Украины. Василий Грицак возглавлял Службу безопасности Украины с 2 июля 2015 года. Кроме того, Грицак является руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины с 7 июля 2014 и членом СНБО.

      3 сентября 2017 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак публично обратился к руководителю Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову и обвинил российскую агентуру в организации терактов на территории Украины. По словам Грицака, ФСБ перешла все возможные границы, нарушила даже те правила, которые действуют во время войны.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Василий Грицак СБУ
      Источник: 24 канал
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