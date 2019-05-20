Глава СБУ Грицак и все его заместители подали в отставку

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, все его заместители и члены команды подали рапорты об увольнении.

Василий Грицак заявил, что "делаем это искренне, вполне осознавая право нового президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы", сообщили в пресс-службе СБУ.

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Грицак добавил, что свой рапорт он написал с тяжелым сердцем.

Так же как все остальные, переживаю за будущее службы и государства,

– подчеркнул он.

Василий Грицак заявил, что коллективу Службы безопасности Украины есть чем гордиться.

Что известно о Василия Грицака?

Василий Сергеевич Грицак – украинский военный, генерал армии Украины. Василий Грицак возглавлял Службу безопасности Украины с 2 июля 2015 года. Кроме того, Грицак является руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины с 7 июля 2014 и членом СНБО.



3 сентября 2017 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак публично обратился к руководителю Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову и обвинил российскую агентуру в организации терактов на территории Украины. По словам Грицака, ФСБ перешла все возможные границы, нарушила даже те правила, которые действуют во время войны.