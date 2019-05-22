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      Начальник Управления государственной охраны Украины Гелетей подал рапорт об отставке

      135 Читати новину українською
      Валерий Гелетей
      Валерий Гелетей / Vesti

      Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей подал рапорт об увольнении с занимаемой должности на имя президента Украины Владимира Зеленского.

      Написать рапорт об увольнении он решил, поскольку считает, что Президент Украины Владимир Зеленский должен сформировать собственную команду единомышленников. Об этом Гелетей написал на своей Facebook-странице.

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      "Для себя я решил, что напишу рапорт об увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно. Желаю своему преемнику силы, мудрости и сил в почетной службе на благо нашей Родины. Меня радует, что за эти почти пять лет мы смогли сделать из охранного ведомства профессиональную спецслужбу европейского уровня", – написал он.

      Также Гелетей обнародовал фото рапорта с собственной подписью.

      Прошу Вашего решения об увольнении меня с должности начальника УГО Украины по собственному желанию,
      – говорится в документе.

      Что известно о Валерии Гелетее?
      Это – украинский военный, генерал-полковник. С июля по октябрь 2014 года занимал должность министра обороны. Руководителем УГО его избирали трижды. В 2007 году его назначил президент Ющенко. Тогда в должности он пробыл два года, до 2009-го.

      2 марта 2014 года указом исполняющего обязанности президента Александра Турчинова вновь назначен начальником Управления госохраны Украины. На этом посту Гелетей сменил Сергея Кулика. Возглавлял УГО до 3 июля 2014 года. Однако уже в октябре того же года президент Порошенко специальным указом снова назначает Гелетея на должность руководителя Управления государственной охраны Украины.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Президент Украины
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