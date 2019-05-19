Инаугурация Зеленского будет существенно отличаться от предыдущих, – Гелетей

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая будет происходить с существенными отклонениями от традиционного формата, однако все правоохранители полностью готовы к этому.

Начальник Управления Госохраны Украины Валерий Гелетей в эфире "112 канала" сказал, что требования команды Зеленского о проведении инаугурации существенно отличаются от предыдущих лет.

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"Есть много требований к Управлению государственной охраны, но мы будем привыкать к тем требованиям, и все то, что ложится на плечи государственной охраны, я думаю, что мы будем выполнять максимально на высоком и профессиональном уровне. Но изменения (в порядке инаугурации, – 24 канал) есть, и эти изменения существенные", – сказал Гелетей.

Он добавил, что его ведомство не согласится на изменения в сценарии, если они могут повлиять на вопросы безопасности, однако до сих пор таких требований и отказов не было.

20 мая во время торжеств на инаугурации все правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.

"Это экзамен для правоохранительной системы, чтобы в настоящее время, во время приезда иностранных делегаций, все прошло на высоком профессиональном уровне", – уточнил Гелетей.

Однако, за охрану Зеленского госохрана возьмется сразу после его вступления в должность президента.

К слову, 20 мая из-за инаугурации избранного президента Владимира Зеленськогоу Киеве будет ограничено движение. В полиции пояснили, что вынуждены были прибегнуть к таким шагам, поскольку в столицу Украины прибывают многочисленные международные делегации и гости. Перечень улиц, которые будут перекрыты – читайте здесь.