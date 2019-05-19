Інавгурація Зеленського буде суттєво відрізнятися від попередніх, – Гелетей

Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського 20 травня відбуватиметься із суттєвими відхиленнями від традиційного формату, однак усі правоохоронці повністю готові до цього.

Начальник Управління Держохорони України Валерій Гелетей в ефірі "112 каналу" сказав, що вимоги команди Зеленського щодо проведення інавгурації суттєво відрізняються від попередніх років.

Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України

"Є багато вимог до Управління державної охорони, але ми будемо звикати до тих вимог, і все те, що лягає на плечі державної охорони, я думаю, що ми будемо виконувати максимально на високому і професійному рівні. Але зміни (у порядку інавгурації, – 24 канал) є, і ці зміни суттєві", – сказав Гелетей.

Він додав, що його відомство не погодиться на зміни у сценарії, якщо вони можуть вплинути на питання безпеки, однак досі таких вимог і відмов не було.

20 травня під час урочистостей на інавгурації всі правоохоронні органи працюватимуть у посиленому режимі.

"Це іспит для правоохоронної системи, щоб на цей час, під час приїзду іноземних делегацій, все відбулося на високому професійному рівні", – уточнив Гелетей.

Водночас, за охорону Зеленського держохорона візьметься одразу після його вступу на посаду президента.

До слова, 20 травня через інавгурацію обраного президента Володимира Зеленськогоу Києві буде обмежено рух. У поліції пояснили, що змушені були вдатися до таких кроків, оскільки до столиці України прибувають численні міжнародні делегації та гості. Перелік вулиць, які будуть перекриті – читайте тут.