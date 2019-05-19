17:12
19 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Інавгурація Зеленського буде суттєво відрізнятися від попередніх, – Гелетей

      152 Читать новость на русском
      Інавгурація Зеленського відрізнятиметься від традиційних
      Інавгурація Зеленського відрізнятиметься від традиційних / Getty Images

      Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського 20 травня відбуватиметься із суттєвими відхиленнями від традиційного формату, однак усі правоохоронці повністю готові до цього.

      Начальник Управління Держохорони України Валерій Гелетей в ефірі "112 каналу" сказав, що вимоги команди Зеленського щодо проведення інавгурації суттєво відрізняються від попередніх років.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України

      "Є багато вимог до Управління державної охорони, але ми будемо звикати до тих вимог, і все те, що лягає на плечі державної охорони, я думаю, що ми будемо виконувати максимально на високому і професійному рівні. Але зміни (у порядку інавгурації, – 24 канал) є, і ці зміни суттєві", – сказав Гелетей.

      Він додав, що його відомство не погодиться на зміни у сценарії, якщо вони можуть вплинути на питання безпеки, однак досі таких вимог і відмов не було.

      20 травня під час урочистостей на інавгурації всі правоохоронні органи працюватимуть у посиленому режимі.

      "Це іспит для правоохоронної системи, щоб на цей час, під час приїзду іноземних делегацій, все відбулося на високому професійному рівні", – уточнив Гелетей.

      Водночас, за охорону Зеленського держохорона візьметься одразу після його вступу на посаду президента.

       

       

       

      До слова, 20 травня через інавгурацію обраного президента Володимира Зеленськогоу Києві буде обмежено рух. У поліції пояснили, що змушені були вдатися до таких кроків, оскільки до столиці України прибувають численні міжнародні делегації та гості. Перелік вулиць, які будуть перекриті – читайте тут.

      blog_ava
      Три години не випускали з літака: 145 людей утримують в аеропорту "Львів"
      сьогодні
      2800
      Теги: Новини України Інавгурація Зеленського Володимир Зеленський Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому "Гра престолів" стала одним із найуспішніших серіалів в історії телебачення
      сьогодні , 16:25 Чому "Гра престолів" стала одним із найуспішніших серіалів в історії телебачення
      Костянтин Шкабара 276
      Львів чи Чернігів: як добре ви знаєте Україну – тест
      сьогодні , 13:01 Львів чи Чернігів: як добре ви знаєте Україну – тест
      1109
      Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?
      сьогодні , 12:00 Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?
      Юрій Бутусов 1189
      В Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій: що треба знати про терор
      сьогодні , 10:00 В Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій: що треба знати про терор
      Ірина Лаб'як 784
      Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?
      сьогодні , 08:42 Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?
      Олексій Чибісов 3681
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук