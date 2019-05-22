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      Начальник Управління державної охорони України Гелетей подав рапорт про відставку

      409 Читать новость на русском
      Валерій Гелетей
      Валерій Гелетей / Vesti

      Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей подав рапорт про звільнення із займаної посади на ім'я президента України Володимира Зеленського.

      Написати рапорт про звільнення він вирішив, оскільки вважає, що Президент України Володимир Зеленський має сформувати власну команду однодумців. Про це Гелетей написав на своїй Facebook-сторінці.

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      "Для себе я вирішив, що напишу рапорт на звільнення після інавгурації, бо залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої події було б безвідповідально. Бажаю своєму наступнику сили, мудрості й наснаги в почесній службі на благо нашої Батьківщини. Мене тішить, що за ці майже п’ять років ми змогли зробити з охоронного відомства професійну спецслужбу європейського рівня", – написав він.

      Також Гелетей оприлюднив фото рапорта із власним підписом.

      Прошу Вашого рішення про звільнення мене з посади начальника УДО України за власним бажанням,
      – мовиться у документі.

      Що відомо про Валерія Гелетея? Це – український військовик, генерал-полковник. З липня по жовтень 2014 року займав посаду міністра оборони. Керівником УДО його обирали тричі. У 2007 році його призначив президент Ющенко. Тоді на посаді він пробув два роки, до 2009-го.

      2 березня 2014 року указом виконувача обов’язків президента Олександра Турчинова знову призначений начальником Управління держохорони України. На цій посаді Гелетей змінив Сергія Кулика. Очолював УДО до 3 липня 2014 року. Проте вже у жовтні того ж року президент Порошенко спеціальним указом знову призначає Гелетея на посаду керівника Управління державної охорони України.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України
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