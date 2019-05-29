Разумков об отставке Луценко: не будет правильно устраивать шоу

Позиция Владимира Зеленского относительно генерального прокурора является однозначной. Вряд ли Юрию Луценко удастся остаться на посту.

Глава государства отмечает, что глава ГПУ должен иметь юридическое образование, об этом сказал председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

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Однако до парламентских выборов отставку Луценко, вероятно, не будут рассматривать. Разумком отметил, что позиция Верховной Рады понятна ввиду голосования за другие обращения президента.

Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частичном объеме выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках переговоров, состоявшихся в АП,

– сказал он.

По его словам, большинство поступило, как обычно, – "проголосовало и попыталось на этом попиариться".

"Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками... Я не думаю, что это будет правильно", – добавил Разумков.

Отметим, сам генпрокурор Юрий Луценко объясняет, что перед новым президентом не должен писать заявление об увольнении. Кроме того, по его словам, существуют другие обстоятельства, а именно попытка реванша со стороны "деятелей прошлого".

КТО ИЗ ЧИНОВНИКОВ ВРЕМЕН ПОРОШЕНКО ПОДАЛ В ОТСТАВКУ