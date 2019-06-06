Мы нашли обоснование, – советник Зеленского об увольнении Луценко

Советник Президента Украины и его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук анонсировал повторное внесение подачи в Верховную Раду об увольнении генпрокурора Юрий Луценко на следующей неделе.

Команда президента "нашла возможность юридического обоснования", об этом Стефанчук сказал в эфире "Право на власть".

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Да, на следующей неделе Владимир Зеленский направит в Верховную Раду уже не три подачи, а четыре. Среди них – об увольнении гепрокурора Юрия Луценко.

В ситуации, в которой сегодня есть абсолютное непонимание и неприятие позиции президента, он будет настаивать на том, что это в пределах его полномочий,

– добавил он.

Сам генпрокурор Юрий Луценко объясняет, что перед новым президентом не должен писать заявление об увольнении. Кроме того, по его словам, существуют другие обстоятельства, а именно попытка реванша со стороны "деятелей прошлого".

Отметим, народные депутаты Верховной Рады не проголосовали за отставку главы МИД Павла Климкина, главы СБУ Василия Грыцака и министра обороны Степана Полторака.