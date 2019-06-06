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      Мы нашли обоснование, – советник Зеленского об увольнении Луценко

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      У Зеленского анонсировали новую подачу о Луценко в Верховную Раду
      У Зеленского анонсировали новую подачу о Луценко в Верховную Раду / 24 канал

      Советник Президента Украины и его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук анонсировал повторное внесение подачи в Верховную Раду об увольнении генпрокурора Юрий Луценко на следующей неделе.

      Команда президента "нашла возможность юридического обоснования", об этом Стефанчук сказал в эфире "Право на власть".

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      Да, на следующей неделе Владимир Зеленский направит в Верховную Раду уже не три подачи, а четыре. Среди них – об увольнении гепрокурора Юрия Луценко.

      В ситуации, в которой сегодня есть абсолютное непонимание и неприятие позиции президента, он будет настаивать на том, что это в пределах его полномочий,
      – добавил он.

      Сам генпрокурор Юрий Луценко объясняет, что перед новым президентом не должен писать заявление об увольнении. Кроме того, по его словам, существуют другие обстоятельства, а именно попытка реванша со стороны "деятелей прошлого".

      Отметим, народные депутаты Верховной Рады не проголосовали за отставку главы МИД Павла Климкина, главы СБУ Василия Грыцака и министра обороны Степана Полторака.

      ЛУЦЕНКО НА ДОЛЖНОСТИ ГЕНПРОКУРОРА: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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      Теги: Новости Украины Новости политики
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