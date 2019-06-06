ОБСЄ: Ідея скасування блокади окупованого Донбасу належала бойовикам

Питання про зняття виключно економічної блокади з окупованих територій Донбасу на засіданні в Мінську запропонував не представник України Леонід Кучма. Його підняли представники ОРДЛО. Натомість Кучма говорив про "весь комплекс кроків", пов'язаних із цим питанням.

Скасування блокади підтримала російська сторона, наголосив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, пише "Інтерфакс-Україна".

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Сайдік напередодні сказав, що пропозиція про зняття економічної блокади надійшла від Кучми, її підтримали представники бойовиків з окупованих територій Донеччини та Луганщини. Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні.

Насправді під час дискусії в ТКГ питання про зняття виключно самої блокади підняли представники ОРДО і ОРЛО і підтримане в загальній формі російською стороною,

– пояснив тепер він.

Сайдік зазначив, що коментуючи зняття блокади 5 червня він торкнувся тільки одного аспекту "дуже комплексного і складного питання про зняття торгових обмежень і відновлення економічних зв'язків України з тимчасово непідконтрольними територіями".

Натомість представник України в ТКГ екс-президент Леонід Кучма у своїх висловлюваннях говорить про весь комплекс взаємних кроків, пов'язаних з цим питанням.

"Він (Кучма – 24 канал) особливо підкреслив, що ця робота має бути взаємною, і він, зокрема, говорив про скасування так званого зовнішнього управління підприємствами, а також про низку інших заходів. Всі вони, зрозуміло, повинні реалізовуватися в правовому полі України,", – підкреслив Сайдік.

Спецпредставник ОБСЄ пояснив, що коли представники ОБСЄ в ТКГ вживають термін "блокада", то він в їх розумінні сприймається як "цей широкий комплекс вищезазначених заходів, вжитих усіма сторонами конфлікту".

Він вважає, що всі обмежувальні заходи від 2017 року "зробили свій негативний внесок у збільшення розриву між сторонами конфлікту та громадянами по обидва боки лінії зіткнення".

Ми (ОБСЄ – 24 канал) завжди виступали і виступаємо за те, щоб ця тенденція розриву всередині країни була не тільки припинена, а й відновлена ситуація, що передує березню 2017 року,

– сказав спецпредставник ОБСЄ.

5 червня після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі у Мінську представник України Леонід Кучма заявив про нові ініціативи.

Чому заговорили про скасування блокади окупованого Донбасу?

Після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі у Мінську 5 червня представник України Леонід Кучма заявив про нові ініціативи. Згідно з однією із них, пропонується зняти економічну блокаду з тимчасово окупованих територій. Ще одна, яка стосується перемир'я, пропонує не стріляти у відповідь на ворожий вогонь.

Згодом Кучма заявив, що "ніякої економічної блокади немає". Він пояснив, що існує "тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення".

Що відомо про блокаду на окупованому Донбасі?Блокада ОРДЛО – заходи, направлені на тимчасове повне припинення транспортного сполучення між Україною та тимчасово окупованою Росією територією Донецької та Луганської областей.



15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення щодо припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме: припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями. Пояснював цей крок офіційний Київ ескалацією російської агресії проти України та насильницьким захопленням українських підприємств з боку бойовиків.



Рішення РНБО передбачало зняття обмежень, якщо бойовики повністю припинять відкривати вогонь, звільнять всіх заручників і повернуть захоплені підприємства.