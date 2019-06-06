ОБСЕ: Идея отмены блокады оккупированного Донбасса принадлежала боевикам

Вопрос о снятии исключительно экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса на заседании в Минске предложил не представитель Украины Леонид Кучма. Его подняли представители ОРДЛО. Зато Кучма говорил обо "всем комплексе шагов", связанных с этим вопросом.

Отмену блокады поддержала российская сторона, подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, пишет "Интерфакс-Украина".

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Сайдик накануне сказал, что предложение о снятии экономической блокады поступило от Кучмы, его поддержали представители боевиков оккупированных территорий Донетчины и Луганщины. Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе на следующем заседании.

На самом деле во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады подняли представители ОРДО и ОРЛО и поддержано в общей форме российской стороной,

– пояснил теперь он.

Сайдик отметил, что комментируя снятия блокады 5 июня он коснулся только одного аспекта "очень комплексного и сложного вопроса о снятии торговых ограничений и восстановления экономических связей Украины с временно неподконтрольными территориями".

Зато представитель Украины в ТКГ экс-президент Леонид Кучма в своих высказываниях говорит про весь комплекс взаимных шагов, связанных с этим вопросом.

"Он (Кучма – 24 канал) особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимной, и он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мероприятий. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины", – подчеркнул Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ пояснил, что когда представители ОБСЕ в ТКГ употребляют термин "блокада", то он в их понимании воспринимается как "этот широкий комплекс вышеуказанных мер, принятых всеми сторонами конфликта".

Он считает, что все ограничительные меры от 2017 года "внесли свой негативный вклад в увеличение разрыва между сторонами конфликта и гражданами по обе стороны линии соприкосновения".

Мы (ОБСЕ – 24 канал) всегда выступали и выступаем за то, чтобы эта тенденция разрыва внутри страны была не только прекращена, но и восстановлена ситуация, предшествующая марту 2017 года,

– сказал спецпредставитель ОБСЕ.

5 июня после очередной встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в Минске представитель Украины Леонид Кучма заявил о новых инициативах.

Почему заговорили об отмене блокады оккупированного Донбасса?

После очередной встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе в Минске 5 июня представитель Украины Леонид Кучма заявил о новых инициативах. Согласно одной из них, предлагается снять экономическую блокаду с временно оккупированных территорий. Еще одна, которая касается перемирия, предлагает не стрелять в ответ на вражеский огонь.

Впоследствии Кучма заявил, что "никакой экономической блокады нет". Он пояснил, что существует временный запрет перемещения грузов через линию соприкосновения".

Что известно про блокаду на оккупированном Донбассе?Блокада ОРДЛО – мероприятия, направленные на временное прекращение транспортного сообщения между Украиной и временно оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей.



15 марта 2017 года СНБО принял решение о прекращении транспортного сообщения между Украиной и ОРДЛО. Такие меры касались прежде всего противодействия контрабанде, а именно: прекращению перевозки товаров между подконтрольными и неподконтрольным территориям. Объяснял этот шаг официальный Киев эскалацией российской агрессии против Украины и насильственным захватом украинских предприятий со стороны боевиков.



Решение СНБО предусматривало снятие ограничений, если боевики полностью прекратят открывать огонь, освободят всех заложников и вернут захваченные предприятия.