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      У Зеленського назвали умову скасування блокади окупованого Донбасу

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      Зняти блокаду Донбасу можливо тільки після скасування рубльової зони і псевдонаціоналізації, – Мендель
      Зняти блокаду Донбасу можливо тільки після скасування рубльової зони і псевдонаціоналізації, – Мендель / president.gov.ua

      Зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу можуть лише після скасування рубльової зони і псевдонаціоналізації, яку провели проросійські бойовики.

      Такі домовленості мають відбуватися виключно "у форматі двостороннього руху", заявила речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

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      Так, обмеження можуть зняти лише у відповідь на поступове повернення в українське правове поле. Мендель наголосила, що питання зняття блокади підняли російська сторона та ватажки бойовиків тимчасово окупованих територій.

      У зв`язку з чим президент Леонід Кучма зазначив, що якщо таке бажання дійсно є, то за умови вирішення питання скасування рубльової зони, скасування незаконних рішень про псевдонаціоналізацію, ми готові відновлювати питання економічної реінтеграції на умовах повернення в українське правове поле, відповідно до Мінських домовленостей,
      – пояснила прес-секретар Зеленського.

      Окрім того, представник України на переговорах у Мінську Леонід Кучма запропонував провести аудит "націоналізованих" бойовиками підприємств. Що не всі власники захочуть їх повертати через поганий стан. Однак рішення про повернення цих підприємств до української економіки, за словами Кучми, потрібно лише після міжнародного аудиту.

      Зазначимо, представник ОБСЄ на переговорах у Мінську Мартін Сайдік також підтвердив, що бойовики підняли питання зняття економічної блокади, а Росія підтримала це "в загальній формі" 

      Що відомо про блокаду на окупованому Донбасі?Блокада ОРДЛО – заходи, направлені на тимчасове повне припинення транспортного сполучення між Україною та тимчасово окупованою Росією територією Донецької та Луганської областей.

      15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення щодо припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме: припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями. Пояснював цей крок офіційний Київ ескалацією російської агресії проти України та насильницьким захопленням українських підприємств з боку бойовиків.

      Рішення РНБО передбачало зняття обмежень, якщо бойовики повністю припинять відкривати вогонь, звільнять всіх заручників і повернуть захоплені підприємства.

       

       

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      Теги: Мінські домовленості Новини України Адміністрація Президента Президент України Володимир Зеленський Юлія Мендель Блокада Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Новини політики
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