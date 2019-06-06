У Зеленского назвали условие отмены блокады оккупированного Донбасса

Снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса могут только после отмены рублевой зоны и псевдонационализации, которую провели пророссийские боевики.

Такие договоренности должны происходить исключительно "в формате двустороннего движения", заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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Так, ограничения могут снять только в ответ на постепенное возвращение в украинское правовом поле. Мендель подчеркнула, что вопрос снятия блокады подняли российская сторона и главари боевиков временно оккупированных территорий.

В связи с чем президент Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвратности в украинское правовом поле, в соответствии с Минскими договоренностями,

– пояснила пресс-секретарь Зеленского.

Кроме того, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма предложил провести аудит "национализированных" боевиками предприятий. Что не все владельцы захотят их возвращать из-за плохого состояния. Однако решение о возвращении этих предприятий в украинскую экономику, по словам Кучмы, нужно только после международного аудита.

Отметим, представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик также подтвердил, что боевики подняли вопрос о снятии экономической блокады, а Россия поддержала это "в общей форме"

Что известно о блокаде на оккупированном Донбассе?​

Блокада ОРДЛО – мероприятия, направленные на временное полное прекращение транспортного сообщения между Украиной и временно оккупированной Россией территорией Донецкой и Луганской областей.



15 марта 2017 года СНБО принял решение о прекращении транспортного сообщения между Украиной и ОРДЛО. Такие меры касались прежде всего противодействия контрабанде, а именно: прекращение перевозки товаров между подконтрольными и неподконтрольным территориями. Объяснял этот шаг официальный Киев эскалацией российской агрессии против Украины и насильственным захватом украинских предприятий со стороны боевиков.



Решение СНБО предусматривало снятие ограничений, если боевики полностью прекратят открывать огонь, освободят всех заложников и вернут захваченные предприятия.