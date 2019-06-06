21:33
6 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным
      Вєсті Кремля
      22:51, 5 июня
      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
      Вєсті.UA
      22:07, 5 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      У Зеленского назвали условие отмены блокады оккупированного Донбасса

      261 Читати новину українською
      Снять блокаду Донбасса возможно только после отмены рублевой зоны и псевдонационализации, – Мендель
      Снять блокаду Донбасса возможно только после отмены рублевой зоны и псевдонационализации, – Мендель / president.gov.ua

      Снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса могут только после отмены рублевой зоны и псевдонационализации, которую провели пророссийские боевики.

      Такие договоренности должны происходить исключительно "в формате двустороннего движения", заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

      Читайте также: Зеленского просят созвать СНБО из-за "странных заявлений" в Минске

      Так, ограничения могут снять только в ответ на постепенное возвращение в украинское правовом поле. Мендель подчеркнула, что вопрос снятия блокады подняли российская сторона и главари боевиков временно оккупированных территорий.

      В связи с чем президент Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвратности в украинское правовом поле, в соответствии с Минскими договоренностями,
      – пояснила пресс-секретарь Зеленского.

      Кроме того, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма предложил провести аудит "национализированных" боевиками предприятий. Что не все владельцы захотят их возвращать из-за плохого состояния. Однако решение о возвращении этих предприятий в украинскую экономику, по словам Кучмы, нужно только после международного аудита.

      Отметим, представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик также подтвердил, что боевики подняли вопрос о снятии экономической блокады, а Россия поддержала это "в общей форме"

      Что известно о блокаде на оккупированном Донбассе?​
      Блокада ОРДЛО – мероприятия, направленные на временное полное прекращение транспортного сообщения между Украиной и временно оккупированной Россией территорией Донецкой и Луганской областей.

      15 марта 2017 года СНБО принял решение о прекращении транспортного сообщения между Украиной и ОРДЛО. Такие меры касались прежде всего противодействия контрабанде, а именно: прекращение перевозки товаров между подконтрольными и неподконтрольным территориями. Объяснял этот шаг официальный Киев эскалацией российской агрессии против Украины и насильственным захватом украинских предприятий со стороны боевиков.

      Решение СНБО предусматривало снятие ограничений, если боевики полностью прекратят открывать огонь, освободят всех заложников и вернут захваченные предприятия.

       

       

      blog_ava
      Папа Римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш": как она звучит теперь
      сегодня
      1190
      Теги: Новости Украины Администрация Президента Новости политики Украина – Россия Минские договоренности Война на Донбассе Юлия Мендель Владимир Зеленский Президент Украины Блокада Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:05 Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      27
      Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены
      сегодня , 20:30 Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены
      Світлана Попова 140
      Гройсман и выборы: на какую должность может претендовать нынешний премьер
      сегодня , 19:01 Гройсман и выборы: на какую должность может претендовать нынешний премьер
      Ірина Поліщук 218
      Чому таранька – це небезпечно, і як уберегтися від ботулізму
      сегодня , 17:00 Чому таранька – це небезпечно, і як уберегтися від ботулізму
      Ольга Стефанишина 1530
      Ко Дню журналиста: топ-5 фильмов об "акулах пера"
      сегодня , 16:44 Ко Дню журналиста: топ-5 фильмов об "акулах пера"
      316
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук