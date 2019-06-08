Під Попасною двоє чоловіків підірвалися на тракторі: фото

Невідомий вибуховий пристрій здетонував після того, як на нього наїхав трактор. Внаслідок інциденту постраждали двоє чоловіків, які отримали поранення від уламків вибухівки. Вибух прогримів у полі між містом Попасна та селом Новозванівка, що на Луганщині.

Заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що інцидент трапився в п'ятницю ввечері 7 червня.

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Наразі обоє чоловіків доправлені до лікарні міста Попасна у хірургічне відділеня, де їм надали необхідну медичну допомогу. Один з чоловіків отримав контузію. Медики оцінили стан здоровя обох потерпілих, як задовільний. Зазначається, що вони мешканці села Троїцьке.

Посадовець наголосив, що протягом п'яти років війни Схід України став одним з найбільш замінованих регіонів світу. Внаслідок підривів уже загинули близько 300 цивільних осіб, ще 602 – отримали поранення. Серед постраждалих – 125 дітей, з яких 27 загинули.

За оцінками експертів, щоб очистити Донбас від вибухонебезпечних предметів, знадобиться 20 років. Тож, сподіваюсь, що механізм гуманітарного розмінування, прописаний у законі "Про протимінну діяльність", запрацює найближчим часом,

– зазначив Клименко.