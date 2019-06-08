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      Вблизи Попасной двое мужчин подорвались на тракторе: фото

      16 Читати новину українською
      Мужчины получили осколочные ранения в результате взрыва
      Мужчины получили осколочные ранения в результате взрыва / Юрий Клименко

      Неизвестное взрывное устройство сдетонировал после того, как на него наехал трактор. В результате инцидента пострадали двое мужчин, которые получили ранения от осколков взрывчатки. Взрыв прогремел в поле между городом Попасная и селом Новозвановка Луганской области.

      Заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook сообщил, что инцидент произошел в пятницу вечером 7 июня.

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      Сейчас оба мужчины доставлены в хирургическое отделение больницы города Попасная, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Один из мужчин получил контузию. Медики оценили состояние здоровья обоих потерпевших, как удовлетворительное. Отмечается, что они жители села Троицкое.

      Чиновник отметил, что в течение пяти лет войны Восток Украины стал одним из самых заминированных регионов мира. Вследствии подрывов уже погибли около 300 гражданских лиц, еще 602 – получили ранения. Среди пострадавших – 125 детей, из которых 27 погибли.

      По оценкам экспертов, чтобы очистить Донбасс от взрывоопасных предметов, понадобится 20 лет. Поэтому, надеюсь, что механизм гуманитарного разминирования, прописанный в законе "О противоминную деятельность", заработает в ближайшее время,
      – отметил Клименко.

       

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      Теги: Новости Луганска Взрыв Война на Донбассе Новости Украины
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