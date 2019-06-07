Обломочные ранения и контузия: как чувствуют себя раненые под Новолуганским бойцы

Восемь военнослужащих, которые пострадали от артиллерийского обстрела пророссийских боевиков на Донбассе, находятся в больнице. Их вовремя эвакуировали из опасной зоны и сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

В ночь на 7 июня ситуация в зоне проведения ООС существенно обострилась. Вследствии вражеского огня вблизи Новолуганского погибли 2 украинских бойцов, еще 8 человек получили ранения.

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Четверо защитников получили осколочные ранения конечностей и туловища, а также торакальные травмы. Еще четверо – имеют боевые акубаротравмы.

Известно, что состояние здоровья всех военнослужащих средней степени тяжести. Сейчас их готовят к дальнейшей эвакуации в военно-лечебные учреждения с высоким уровнем оказания медицинской помощи.

Отметим, что на ночной обстрел оккупантов отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он предупредил врага, что в следующий раз защитники отреагируют со всей мощью. В то же время, Зеленский отметился странным заявлением. Он выразил надежду, что "российская сторона возобновит контроль над своими подразделениями". Эти слова сильно возмутили украинских политиков.

Кроме того, волонтер Роман Доник сообщил в своих соцсетях, что украинские военные заметили артиллерию пророссийских боевиков в районе Новолуганского еще до того, как оккупанты устроили из нее обстрел. Однако украинским бойцам запретили открывать огонь.