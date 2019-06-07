Уламкові поранення та контузія: як почуваються поранені під Новолуганським бійці
Вісьмох військовослужбовців, які постраждали від артилерійського обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі, перебувають у лікарні. Їх вчасно евакуювали із небезпечної зони та зараз надають необхідну медичну допомогу.
В ніч на 7 червня ситуація у зоні проведення ООС суттєво загострилась. Внаслідок ворожого вогню поблизу Новолуганського загинуло 2 українських бійців, ще 8 осіб отримали поранення.
Читайте також: На Донбасі загинули військові полку "Азов": що про них відомо – фото
Четверо захисників отримали уламкові поранення кінцівок та тулуба, а також торакальні травми. Ще четверо – мають бойові акубаротравми.
Наразі відомо, що стан здоров’я усіх військовослужбовців середнього ступеня важкості. Зараз їх готують до подальшої евакуації у військово-лікувальні установи із вищим рівнем надання медичної допомоги.
Зазначимо, що на нічний обстріл окупантів відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він попередив ворога, що наступного разу оборонці відреагують з усією потужністю. Водночас, Зеленський відзначився дивною заявою. Він висловив сподівання, що "російська сторона відновить контроль над своїми підрозділами". Ці слова неабияк обурили українських політиків.
Окрім того, волонтер Роман Донік повідомив у своїх соцмережах, що українські військові помітили артилерію проросійських бойовиків у районі Новолуганського ще до того, як окупанти влаштували з неї обстріл. Проте українським бійцям заборонили відкривати вогонь.
Вибір редакції
-
"Газпром" заговорив про поставки дешевого газу в Україну: що на це кажуть у "Нафтогазі"сьогодні , 16:31
-
Племінниця принцеси Діани спровокувала чутки про заручини з 60-річним бізнесменомсьогодні , 15:08
-
Партія "Українська стратегія" іде на парламентські вибори: хто увійшов до спискусьогодні , 14:11