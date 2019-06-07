Уламкові поранення та контузія: як почуваються поранені під Новолуганським бійці

Вісьмох військовослужбовців, які постраждали від артилерійського обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі, перебувають у лікарні. Їх вчасно евакуювали із небезпечної зони та зараз надають необхідну медичну допомогу.

В ніч на 7 червня ситуація у зоні проведення ООС суттєво загострилась. Внаслідок ворожого вогню поблизу Новолуганського загинуло 2 українських бійців, ще 8 осіб отримали поранення.

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Четверо захисників отримали уламкові поранення кінцівок та тулуба, а також торакальні травми. Ще четверо – мають бойові акубаротравми.

Наразі відомо, що стан здоров’я усіх військовослужбовців середнього ступеня важкості. Зараз їх готують до подальшої евакуації у військово-лікувальні установи із вищим рівнем надання медичної допомоги.

Зазначимо, що на нічний обстріл окупантів відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він попередив ворога, що наступного разу оборонці відреагують з усією потужністю. Водночас, Зеленський відзначився дивною заявою. Він висловив сподівання, що "російська сторона відновить контроль над своїми підрозділами". Ці слова неабияк обурили українських політиків.

Окрім того, волонтер Роман Донік повідомив у своїх соцмережах, що українські військові помітили артилерію проросійських бойовиків у районі Новолуганського ще до того, як окупанти влаштували з неї обстріл. Проте українським бійцям заборонили відкривати вогонь.