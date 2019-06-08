Боевики снова нанесли серьезные потери Украине на Донбассе
2 украинских военных погибли, 5 получили ранения и 7 – боевые травмы в результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе 7 июня. На каждый обстрел бойцы Объединенных сил дали адекватный ответ. Было ликвидировано 2 и ранено 1 боевика российских оккупационных сил.
Оккупанты в течение суток 28 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом трижды – из запрещенных минскими соглашениями 152 и 122-миллиметровой артиллерии и минометов калибра 120 миллиметров.
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Боевики также вели огонь из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.
Где пророссийские боевики устроили обстрелы на Донбассе?
Возле Новоселовки Второй оккупанты вели огонь из артиллерии 152 миллиметра, минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов;
в районе Павлополя – из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Водяного – из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Новоалександровка-2 – из артиллерии 152 миллиметра, минометов 82 миллиметра;
Возле Марьинки – из 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия;
Новогригоровка – гранатометы и пулеметы;
Возле Гнутова – автоматические гранатометы и стрелковое оружие;
Николаевка – противотанковые гранатометы;
Авдеевка – автоматические гранатометы и стрелковое оружие;
вблизи Новолуганского – из 122-миллиметровой артиллерии и 120-миллиметровых минометов, 120-миллиметровых гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Станица Луганская – стрелковое вооружение;
Крымское – 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Майское – вооружение боевой машины пехоты, автоматические гранатометы;
Зайцево – гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
С начала суток 8 июня враг обстрелял позиции Объединенных сил 1 раз из крупнокалиберных пулеметов вблизи Широкина. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
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