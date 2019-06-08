16:02
8 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, 7 июня
      Вести UA: серьезная угроза для "Оппоблока". Ручной суд Коломойского
      Вєсті.UA
      21:18, 7 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      "Азовцы" на Донбассе попрощались с погибшими во время обстрела собратьями: фото

      36 Читати новину українською
      На Донбассе военные попрощались с двумя погибшими бойцами полка "Азов"
      На Донбассе военные попрощались с двумя погибшими бойцами полка "Азов" / Azov.org.ua

      Бойцы батальона "Азов", которые служат на Светлодарской дуге, попрощались с погибшими 6 июня собратьями 28-летним Дмитрием Пругло "Круглым" и 23-летним Максимом Олексюком "Максоном".

       

      Пругло и Олексюк погибли вблизи Новолуганского на Светлодарской дуге в результате артиллерийского обстрела со стороны пророссийских боевиков, который длился почти 4 часа. Тогда оккупанты били с запрещенных минскими соглашениями 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов.

      Читайте также: Это не первые и не последние потери: экс-разведчик оценил ситуацию на Донбассе

      Оба погибших военных были бойцами 3-й роты "Азова". Пругло был заместителем командира по работе с личным составом и верно служил на благо подразделения с 2014 года. А Олексюк запомнился собратьям как верный и мужественный друг, который никогда не отказывал в помощи и больше всего в жизни любил Украину, сообщили в "Азове".

      Війна на Донбасі втрати загиблі військові Азов прощання похорон Пругло Олексюк
      Погибшие "азовцы" Пругло и Олексюк / Коллаж 24 канала

      Командир полка "Азов" друг Редис в своей речи на прощании с бойцами заверил, что на врага ждет страшная расплата за гибель "азовцев".

      Мы с вами еще раз убедились, что никакие минские договоренности не действуют. Это абсурд. Они унесли жизни 2 наших боевых побратимов, воинов, славных сынов Украины. Это еще раз показывает, что с террористами переговоры вести нельзя. А мы и не собираемся. За нших собратьев мы отплатим десятками убитых врагов с той стороны,
      – заверил командир полка "Азов".

      Читайте также: Боевики 7 июня вновь нанесли Украине серьезные потери на Донбассе

      прощання загиблі військові полк Азов Донбас похорон
      Прощание с погибшими на Донбассе "азовцами"

      війна на Донбасі втрати Азов похорон
      ​Прощание с погибшими на Донбассе "азовцами"

      війна на Донбасі ООС втрати Азов похорон прощання
      ​Прощание с погибшими на Донбассе "азовцами"

      blog_ava
      Алина Гросу вышла замуж: певица, которая живет в России, показала первые фото
      сегодня
      817
      Теги: Новости Украины Жертвы "Азов" Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу
      сегодня , 12:00 Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу
      Олексій Чибісов 2371
      Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии: опрос
      сегодня , 02:39 Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии: опрос
      649
      Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      7 июня , 08:00 Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      440
      Украина – Сербия: впечатления после матча
      сегодня , 09:20 Украина – Сербия: впечатления после матча
      Ігор Саджениця 1129
      У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського
      сегодня , 08:40 У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського
      Блог Соцмережі 1770
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук