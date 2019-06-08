"Азовцы" на Донбассе попрощались с погибшими во время обстрела собратьями: фото

Бойцы батальона "Азов", которые служат на Светлодарской дуге, попрощались с погибшими 6 июня собратьями 28-летним Дмитрием Пругло "Круглым" и 23-летним Максимом Олексюком "Максоном".

Пругло и Олексюк погибли вблизи Новолуганского на Светлодарской дуге в результате артиллерийского обстрела со стороны пророссийских боевиков, который длился почти 4 часа. Тогда оккупанты били с запрещенных минскими соглашениями 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов.

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Оба погибших военных были бойцами 3-й роты "Азова". Пругло был заместителем командира по работе с личным составом и верно служил на благо подразделения с 2014 года. А Олексюк запомнился собратьям как верный и мужественный друг, который никогда не отказывал в помощи и больше всего в жизни любил Украину, сообщили в "Азове".



Погибшие "азовцы" Пругло и Олексюк / Коллаж 24 канала

Командир полка "Азов" друг Редис в своей речи на прощании с бойцами заверил, что на врага ждет страшная расплата за гибель "азовцев".

Мы с вами еще раз убедились, что никакие минские договоренности не действуют. Это абсурд. Они унесли жизни 2 наших боевых побратимов, воинов, славных сынов Украины. Это еще раз показывает, что с террористами переговоры вести нельзя. А мы и не собираемся. За нших собратьев мы отплатим десятками убитых врагов с той стороны,

– заверил командир полка "Азов".

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Прощание с погибшими на Донбассе "азовцами"



​Прощание с погибшими на Донбассе "азовцами"



​Прощание с погибшими на Донбассе "азовцами"