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      Это первые и не последние потери: экс-разведчик оценил ситуацию на Донбассе

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      Андрей Рымарук думает, что обострение на Донбассе не связано с тем, что Россия якобы частично потеряла контроль над своими наемниками
      Андрей Рымарук думает, что обострение на Донбассе не связано с тем, что Россия якобы частично потеряла контроль над своими наемниками / Nv.ua

      Активность боевых действий в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в июне и июле традиционно растет. Сейчас над украинской территорией фиксируется большое количество вражеских беспилотников и это может свидетельствовать о подготовке новых ударов оккупантами по позициям украинских военных.

      "Беспилотники летают не просто так, они хотят что-то разведать и открыть огонь на поражение. В целом все военные к этому готовы. Думаю, что в июне с нашей стороны и со стороны террористов – это не первые и не последние потери", – выразил мнение экс-военный разведчик, волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, сообщает "Обозреватель".

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      Рымарук также рассказал о ситуации вокруг Новолуганского в зоне ответственности полка "Азов", который понес потери в ночь на 7 июня. По словам волонтера, обстрел начался около полуночи и продолжался почти до 2:00. Но за последние полтора месяца на этом направлении пророссийские боевики тоже понесли очень большие потери, ведь "Азов" на все провокации отвечает адекватно.

      По мнению волонтера, обострение на Донбассе никоим образом не может быть связано с тем, что Россия якобы "частично утратила контроль над своими наемниками", как заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

      "Россия потеряла контроль? Я даже не знаю, как это прокомментировать. Она не может потерять контроль. На оккупированной части территории Украины находятся свыше 120 тысяч военнослужащих Российской Федерации. Ну как Россия может потерять контроль над своими кадровыми офицерами? Это невозможно. Это маразм. Они не могут потерять контроль над собственными войсками", – подчеркнул Рымарук.

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      7 июня Зеленский прокомментировал артиллерийские обстрелы со стороны пророссийских боевиков вблизи Новолуганского, в результате которых погибли украинские военные. Президент заявил, что эти обстрелы свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками и выразил надежду, что РФ возобновит этот контроль. При этом Зеленский подчеркнул, что на такие обстрелы украинская армия будет отвечать со всей мощью.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Украина – Россия Волонтеры Операция Объединенных сил Война на Донбассе Жертвы
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