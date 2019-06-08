Це не перші й не останні втрати: екс-розвідник оцінив ситуацію на Донбасі

Активність бойових дій у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі у червні та липні традиційно зростає. Зараз над українською територією фіксується велика кількість ворожих безпілотників і це може свідчити про підготовку нових ударів окупантами по позиціях українських військових.

"Безпілотники літають не просто так, вони хочуть щось розвідати і відкрити вогонь на ураження. Загалом усі військові до цього готові. Думаю, що в червні з нашого боку і з боку терористів – це не перші й не останні втрати", – висловив думку екс-військовий розвідник, волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, повідомляє "Обозреватель".

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Римарук також розповів про ситуацію навколо Новолуганського в зоні відповідальності полку "Азов", який зазнав втрат у ніч проти 7 червня. За словами волонтера, обстріл розпочався десь опівночі та тривав майже до 2:00. Але за останні півтора місяці на цьому напрямку проросійські бойовики теж зазнали дуже великих втрат, адже "Азов" на всі провокації відповідає адекватно.

На думку волонтера, загострення на Донбасі жодним чином не може бути пов'язане з тим, що Росія нібито "частково втратила контроль над своїми найманцями", як заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Росія втратила контроль? Я навіть не знаю, як це прокоментувати. Вона не може втратити контроль. На окупованій частині території України перебувають понад 120 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Ну як Росія може втратити контроль над своїми кадровими офіцерами? Це неможливо. Це маразм. Вони не можуть втратити контроль над власними військами", – наголосив Римарук.

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7 червня Зеленський прокоментував артилерійські обстріли зі сторони проросійських бойовиків поблизу Новолуганського, внаслідок яких загинули українські військові. Президент заявив, що ці обстріли свідчать про втрату Росією контролю над найманцями і висловив сподівання, що РФ відновить цей контроль. При цьому Зеленський наголосив, що на такі обстріли українська армія відповідатиме з усією потужністю.