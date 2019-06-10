Артобстріл бойовиків під Новолуганським: що зараз із пораненими бійцями ЗСУ

У лікарні Дніпра перебувають 10 військових, які потрапили під артилерійський обстріл бойовиків 7 червня. Найважчих поранених прооперували ще на вихідних.

Двоє українських бійців зараз у важкому стані: в одного пробита легеня, в іншого – численні уламкові поранення. Про це інформує головний лікар лікарні імені Мечнікова в Дніпрі Сергій Риженко, передає "Радіо Свобода".

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Решта бійців у стані середньої тяжкості. У них – мінно-вибухові поранення та контузії. П’ятеро з них 10 червня поїдуть на похорон бойового товариша Дмитра Пругла з Полтави, загиблого під Новолуганським 7 червня.

Що відомо про артобстріл бойовиків під Новолуганським?

У ніч на 7 червня проросійські бойовики на Донбасі відкрили вогонь по українських позиціях. Атака була здійснена із заборонених мінськими угодами 122-міліметрової артилерії. Сталося це поблизу населеного пункту Новолуганське. За словами волонтера Романа Доніка, українські військові помітили артилерію проросійських бойовиків ще до того, як окупанти влаштували з неї обстріл. Проте українським бійцям начебто заборонили відкривати вогонь.

Так, внаслідок обстрілу ворога 2 український військових загинули, ще 11 – поранені.

Як відреагувало вище керівництво держави?

На потужний артобстріл бойовиків відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він попередив ворога, що наступного разу оборонці відреагують з усією потужністю. Водночас, Зеленський відзначився дивною заявою. Він висловив сподівання, що "російська сторона відновить контроль над своїми підрозділами". Ці слова неабияк обурили українських політиків.