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      Ворог влаштував масштабний обстріл на Донбасі: є поранений

      52 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Проросійські бойовики на Донбасі продовжують обстрілвюати українські позиції. Так, упродовж доби, 8 червня, противник 22 рази відкривав вогонь.

      Сім разів окупанти стріляли із забороненого мінськими угодами озброєння. Зокрема, із 122-міліметрової артилерії, мінометів, а також – танку. Про це інформує штаб ООС.

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      Так, з артилерії бойовики вели вогонь поблизу Водяного і Лебединського, з мінометів – біля Опитного, Новоселівці-2, Південного, Травневого та Золотого. Із гранатометів ворог гатив поблизу Павлополя, Богданівки, Новотроїцького, Старогнатівки, Кримського та Хутора Вільний. Біля Водяного окупанти також стріляли із танку та БМП.

      В результаті обстрілів один військовослужбовець зазнав бойових травм.

      Українські оборонці дали гідну відсіч ворогу. Так, знищений один окупант, ще двоє поранені.

      Зазначимо, що попри анонсований режим тиші проросійські окупанти провокують загострення ситуації на Донбасі. Вони посилюють обстріли на всіх напрямках. Так, через артобстріл поблизу Новолуганського 7 червня 2 українських захисників загинули, поранення отримали 11 оборонців.


      Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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