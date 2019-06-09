Враг устроил масштабный обстрел на Донбассе: есть раненый

Пророссийские боевики на Донбассе продолжают обстреливать украинские позиции. Так, в течение суток, 8 июня, противник 22 раза открывал огонь.

Семь раз оккупанты стреляли из запрещенного минскими соглашениями вооружения. В частности, с 122-миллиметровой артиллерии, минометов, а также – танка. Об этом информирует штаб ООС.

Читайте также: Війна затягує: захисники Світлодарської дуги про службу, побратимів та сім'ї

Так, с артиллерии боевики вели огонь вблизи Водяного и Лебединского, из минометов - около Опытного, Новоселовки-2, Южного, Майского и Золотого. Из гранатометов враг бил вблизи Павлополя, Богдановки, Новотроицкого, Старогнатовки, Крымского и Хутора Свободный. Возле Водяного оккупанты также стреляли из танка и БМП.

В результате обстрелов один военнослужащий получил боевые травмы.

Украинские защитники дали достойный отпор врагу. Так, уничтожен один оккупант, еще двое ранены.

Отметим, что несмотря на анонсированный режим тишины пророссийские оккупанты провоцируют обострение ситуации на Донбассе. Они усиливают обстрелы во всех направлениях. Так, из-за артобстрела вблизи Новолуганского 7 июня 2 украинских защитников погибли, ранения получили 11 защитников.



Карта оккупированных территорий на Донбассе: инфографика