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      Спостерігачі ОБСЄ знову зафіксували на Донбасі російський комплекс радіорозвідки "Торн"

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      Безпілотники ОБСЄ виявили комплекс радіорозвідки РФ на Донбасі
      Безпілотники ОБСЄ виявили комплекс радіорозвідки РФ на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявив сучасний російський комплекс радіоелектронної розвідки та боротьби "Торн" поблизу житлового будинку в окупованій Новогригорівці.

      В опублікованому у вівторок звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зазначено, що безпілотник зафіксував російський комплекс "Торн" на шасі КамАЗ 8 червня на відстані 61 кілометр на північний схід від Донецька.

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      Збройні сили Росії на початку року почали проведення випробувань комплексу "Торн".

      Інформації у відкритих джерелах про ці комплекси дуже мало. Відомо тільки, що "Торн" здатний "відчути" противника на відстані до 2 тисяч кілометрів.

      Російський
      Російський "Торн"

      Також спостерігачі зафіксували на окупованих територіях бойову броньовану машину поблизу селища Калинове за 60 кілометрів на захід від Луганська, 5 БТР і 2 зенітні гармати, а ще, імовірно, дві позиції для ведення вогню з гармат по повітряних цілях у Бойківському, в зоні, де згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено.

      Раніше місія ОБСЄ неодноразово фіксувала різноманітні типи російських систем радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, зокрема Р330 "Житель", "Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Билина", "Торн", "Тірада-2", "Репеллент-1".

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      Теги: Новини України ОБСЄ Війна на Донбасі Новини Росії Зброя
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