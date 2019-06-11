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      Литва передала Україні мільйон боєприпасів для автоматів та кулеметів

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      Україна отримала боєприпасів на понад 250 тисяч євро
      Україна отримала боєприпасів на понад 250 тисяч євро / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Літак військово-повітряних сил України у понеділок, 10 червня, привіз з Литви до України майже мільйон боєприпасів для автоматів та кулеметів загальною вартістю у 255 тисяч 500 євро. Утім, Україні вони дісталися безкоштовно.

      Мовиться про боєприпаси для зброї, виготовленої за радянськими зразками, яку Литва вже не використовує. Про це розповіло литовське видання DELFI.

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      Рішення про передачу цих боєприпасів уряд Литви прийняв ще на початку лютого. Тоді міністр національної оборони Литви Раймундас Каробліс зазначив, що передача боєприпасів є частиною послідовної і всеосяжної підтримки Литвою України.

      Вартість переданої зброї – 255,5 тисячі євро, повідомило Міноборони Литви, однак в Україну її надіслали безкоштовно.

      Литва підтримує Україну, яка зміцнює оборонні потужності і забезпечує свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність,
      – сказав Каробліс.

      Литва, окрім політичної підтримки та дипломатичної, раніше неодноразово допомагала Україні й у військовому плані.

      Зокрема, передавала патрони та деякі елементи озброєнь. Перший раз такий вантаж доправили до України ще в 2014 році, коли Росія анексувала Крим. А протягом 2015-2016 років Литва передала Україні понад 150 тонн патронів та військового спорядження.

      Примітно, що у 2015 році тоді чинний міністр оборони Литви Юозас Олекас говорив, що Україні передали зброю, яку та просила. Та на запитання журналістів про вид, тип і кількість одиниць переданого озброєння Олекас дипломатично відповів: "Це знають українські військові".

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      Теги: Новини України Литва Війна на Донбасі Збройні сили України Зброя
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