Якої політики дотримуватиметься Литва щодо України та Росії: заява новообраного президента

У Литви новий президент, але політику зберігатиме стару. Принаймні, так обіцяє. Ґітанас Науседа вже публічно заявив про підтримку України та засудив російську агресію. Стверджує, що взаємини Литви з Росією залежатимуть винятково від ситуації в Україні. Подругою та союзницею завжди була і його попередниця Даля Ґрібаускайте.

Ґітанас Науседа

"Україну не зраджу" – з такими словами звернувся під час своєї першої прес-конференції новообраний президент Литви Ґітанас Науседа.

Читайте також: Литва обрала нового президента

Простий та незаангажований, незалежний самовисуванець, економіст за професією, днями здобув перемогу з-поміж 13 кандидатів на президентських виборах у Литві. І вже категорично засудив російську агресію проти України.

Фундаментальні аспекти наших відносин з Росією будуть базуватися на тому, що відбудеться в Україні. Якщо в Україні буде ситуація така ж як і до цього, то буде складно покращити відносини з нашим східним сусідом. Бо ми вбачаємо у цій ситуації сигнал агресії. Агресії до сусідньої країни. І ми не можемо це толерувати,

– заявив новообраний президент Литви Ґітанас Науседа.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та привітав його з переконливою перемогою на виборах.



Ґітанас Науседа

Крім цього, було підтверджено обопільну налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства України та Литви й поглиблення двосторонньої співпраці в усіх сферах взаємної зацікавленості. Про це повідомили на сайті Президента України.

Даля Грібаускайте

Ця балтійська країна тривалий час демонструє свою незмінну підтримку нашої держави. Попередниця Ґітанас Науседа – Даля Грібаускайте завжди була союзницею для України. Вона відстоювала інтереси України на міжнародних зустрічах. Та чи не найчастіше з колег-президентів відвідувала Україну.



Даля Грібаускайте

Також вона побувала у зоні війни на Донбасі та заслужила звання "Людина року" у 2015 році. І що важливо, розуміє українську мову. Під час зустрічі із Зеленським сказала йому англійською: "Я розумію українську, звертайтесь українською".



Володимир Зеленський та Даля Грібаускайте

В Україні її люблять і поважають. Під час інавгурації Володимира Зеленського у Верховній Раді Далю вітали стоячи та оплесками, чи не найгучнішими серед усіх іноземних гостей.

Читайте також: Лідери Угорщини і Литви розповіли, що очікують від президента Зеленського

На ці вибори у Литві пані Грібаускайте не балотувалась, бо вже два терміни у президентському кріслі пропрацювала. І маючи успішний управлінський досвід, дала поради й українському президенту Зеленському. Аби той розчавив олігархію та корупцію в Україні.