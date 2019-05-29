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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Якої політики дотримуватиметься Литва щодо України та Росії: заява новообраного президента

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      У Литви новий президент, але політику зберігатиме стару. Принаймні, так обіцяє. Ґітанас Науседа вже публічно заявив про підтримку України та засудив російську агресію. Стверджує, що взаємини Литви з Росією залежатимуть винятково від ситуації в Україні. Подругою та союзницею завжди була і його попередниця Даля Ґрібаускайте.

      Ґітанас Науседа

      "Україну не зраджу" – з такими словами звернувся під час своєї першої прес-конференції новообраний президент Литви Ґітанас Науседа.

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      Простий та незаангажований, незалежний самовисуванець, економіст за професією, днями здобув перемогу з-поміж 13 кандидатів на президентських виборах у Литві. І вже категорично засудив російську агресію проти України.

      Фундаментальні аспекти наших відносин з Росією будуть базуватися на тому, що відбудеться в Україні. Якщо в Україні буде ситуація така ж як і до цього, то буде складно покращити відносини з нашим східним сусідом. Бо ми вбачаємо у цій ситуації сигнал агресії. Агресії до сусідньої країни. І ми не можемо це толерувати,
      – заявив новообраний президент Литви Ґітанас Науседа.

      Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та привітав його з переконливою перемогою на виборах. 

      Ґітанас Науседа
      Ґітанас Науседа

      Крім цього, було підтверджено обопільну налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства України та Литви й поглиблення двосторонньої співпраці в усіх сферах взаємної зацікавленості. Про це повідомили на сайті Президента України.

      Даля Грібаускайте

      Ця балтійська країна тривалий час демонструє свою незмінну підтримку нашої держави. Попередниця Ґітанас Науседа – Даля Грібаускайте завжди була союзницею для України. Вона відстоювала інтереси України на міжнародних зустрічах. Та чи не найчастіше з колег-президентів відвідувала Україну.

      Даля Грібаускайте
      Даля Грібаускайте

      Також вона побувала у зоні війни на Донбасі та заслужила звання "Людина року" у 2015 році. І що важливо, розуміє українську мову. Під час зустрічі із Зеленським сказала йому англійською: "Я розумію українську, звертайтесь українською".

      Володимир Зеленський та Даля Грібаускайте
      Володимир Зеленський та Даля Грібаускайте

      В Україні її люблять і поважають. Під час інавгурації Володимира Зеленського у Верховній Раді Далю вітали стоячи та оплесками, чи не найгучнішими серед усіх іноземних гостей.

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      На ці вибори у Литві пані Грібаускайте не балотувалась, бо вже два терміни у президентському кріслі пропрацювала. І маючи успішний управлінський досвід, дала поради й українському президенту Зеленському. Аби той розчавив олігархію та корупцію в Україні.

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Новини Росії Литва Даля Грібаускайте Україна – Росія Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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