Лідери Угорщини і Литви розповіли, що очікують від президента Зеленського

20 травня Володимир Зеленський офіційно став президентом України. На церемонію його інавгурації приїхало багато міжнародних лідерів, серед яких президент Угорщини Янош Адер та президент Литви Даля Грібаускайте. Вони розповіли, що готові співпрацювати з Зеленським та допомагати Україні у вирішенні складних питань.

Так, лідерка Литви Даля Грібаускайте закликала Зеленського "розчавити" вкорінену в Україні олігархічну систему.

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Новий Президент хоче дуже багатьох змін, його пов'язують з великими надіями людей. Тому ці зміни можливі, якщо люди його підтримають, і, зрозуміло, якщо цей Президент зможе скористатися цією підтримкою, буде здатний скористатися ситуацією, що склалася і розчавити нарешті олігархічну систему, яка була створена і діє в Україні майже 30 років,

– сказала Грібаускайте.

За її словами, Україна наразі перебуває на роздоріжжі – "у неї дуже багато викликів, але і величезних можливостей". Проте, Литва принципово підтримує українців, суверенітет і територіальну цілісність України та готова надавати їй всебічну підтримку.

Президентка Литви пояснила, що проголосувавши на президентських виборах за Зеленського, українці висловили тверде прагнення жити в європейській державі зі стандартами європейської демократії та закону.

"Тому особливо важливо подолати корупцію, забезпечити прозору діяльність державних інститутів, судів і охорони права, західну культуру бізнесу, здійснити реформу енергетичного сектора, підвищити енергетичну безпеку і реалізувати інші важливі реформи", – додала вона.

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Водночас, президент Угорщини Янош Адер назвав обнадійливими перші перемовини з Зеленським, які пройшли після інавгурації, пише "Радіо Свобода".

Він запропонував Зеленському якнайшвидше створити спільну комісію для обговорення "спірних питань у спокійній атмосфері". Зокрема, може йтися про закон України про освіту, закон про функціювання української мови як державної, подвійне громадянство, через які в Києва та Будапешта постійно виникають суперечки. За словами угорського президента, український глава держави схвально сприйняв цю пропозицію.

"Ми зацікавлені у побудові таких упорядкованих і спокійних відносин, які у нас склалися з іншими нашими сусідами. Адже Україна є найбільшою за чисельністю населення сусідньою державою. Ми готові до цього. Водночас я дав зрозуміти, що закарпатські угорці просять не більше ніж дотримуватися закріплених у Конституції і взятих на себе у міжнародних угодах зобов’язань", – наголосив Адер.

На думку Адера, наразі в Україні права угорської меншини більш обмежені, ніж за Радянського Союзу.

Також, він запросив Зеленського відвідати Угорщину, аби обговорити контрольно-пропускні пункти та охорону довкілля у прикордонній смузі.

Як пройшла інавгурація Зеленського?20 травня відбулася інавгурація Володимира Зеленського: він офіційно став шостим Президентом України. На ній були присутні іноземні дипломати, народні депутати, попередні президенти та відомі українці.



Зеленський проголосив перше звернення до українського народу – інавгураційну промову із трибуни парламенту. Він згадав про наміри України вступити у Євросоюз, про війну та загиблих військових на Донбасі та закликав українських заробітчан повертатися назад в країну.



Під час церемонії новий президент закликав народних депутатів ухвалити низку невідкладних законів та звільнити з посад голову Служби безпеки, генерального прокурора, міністра оборони України. Також Зеленський заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання.



Через кілька годин після цього Зеленський підписав свій перший указ, яким прийняв повноважень верховного головнокомандувача Збройних сил.

Дивіться відео про інавгурацію Володимира Зеленського: