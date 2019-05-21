Лидеры Венгрии и Литвы рассказали, что ожидают от президента Зеленского

20 мая Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. На церемонию его инаугурации приехало много международных лидеров, среди которых президент Венгрии Янош Адер и президент Литвы Даля Грибаускайте. Они рассказали, что готовы сотрудничать с Зеленским и помогать Украине в решении сложных вопросов.

Так, лидер Литвы Даля Грибаускайте призвала Зеленского "раздавить" укоренившуюся в Украине олигархическую систему.

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Новый президент хочет очень многих изменений, его связывают с большими надеждами людей. Поэтому эти изменения возможны, если люди его поддержат, и, разумеется, если этот президент сможет воспользоваться этой поддержкой, будет способен воспользоваться ситуацией и раздавить наконец олигархическую систему, которая была создана и действует в Украине почти 30 лет,

– сказала Грибаускайте.

По ее словам, Украина сейчас находится на перепутье – "у нее очень много вызовов, но и огромных возможностей". Однако, Литва принципиально поддерживает украинцев, суверенитет и территориальную целостность Украины и готова оказывать ей всестороннюю поддержку.

Президент Литвы объяснила, что проголосовав на президентских выборах за Зеленского, украинцы выразили твердое стремление жить в европейском государстве со стандартами европейской демократии и закона.

"Поэтому особенно важно преодолеть коррупцию, обеспечить прозрачную деятельность государственных институтов, судов и охраны права, западную культуру бизнеса, осуществить реформу энергетического сектора, повысить энергетическую безопасность и реализовать другие важные реформы", – добавила она.

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В то же время, президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским, которые прошли после инаугурации, пишет "Радио Свобода".

Он предложил Зеленскому как можно быстрее создать совместную комиссию для обсуждения "спорных вопросов в спокойной атмосфере". В частности, речь может идти о законе Украины об образовании, законе о функционировании украинского языка как государственного, двойном гражданстве, из-за которых у Киева и Будапешта постоянно возникают споры. По словам венгерского президента, украинский глава государства одобрительно воспринял это предложение.

"Мы заинтересованы в построении таких благоустроенных и спокойных отношений, которые у нас сложились с другими нашими соседями. Ведь Украина является крупнейшим по численности населения соседним государством. Мы готовы к этому. В то же время я дал понять, что закарпатские венгры просят не больше, чем придерживаться закрепленных в Конституции и взятых на себя в международных соглашениях обязательств", – отметил Адер.

По мнению Адера, сейчас в Украине права венгерского меньшинства более ограничены, чем при Советском союзе.

Также он пригласил Зеленского посетить Венгрию, чтобы обсудить контрольно-пропускные пункты и охрану окружающей среды в пограничной полосе.

Как прошла инаугурация Зеленского?20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского: он официально стал шестым президентом Украины. На ней присутствовали иностранные дипломаты, народные депутаты, предыдущие президенты и известные украинцы.



Зеленский признес первое обращение к украинскому народу – инаугурационную речь с трибуны парламента. Он вспомнил о намерениях Украины вступить в Евросоюз, о войне и погибших военных на Донбассе и призвал украинских заробитчан возвращаться обратно в страну.



Во время церемонии новый президент призвал народных депутатов принять ряд неотложных законов и уволить с должностей главу Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны Украины. Также Зеленский заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва.



Через несколько часов после этого Зеленский подписал свой первый указ, которым принял полномочия верховного главнокомандующего Вооруженных сил.

Смотрите видео об инаугурации Владимира Зеленского: