Литва обрала нового президента

За підсумками обробки більшості голосів переможцем у президентській гонці став незалежний кандидат, економіст Гітанас Науседа. Його підтримали 68,4 відсотка виборців.

Суперниця Науседи, колишня міністр фінансів країни Інгріда Шимоніте набрала 30,3 відсотка голосів. Підрахунок голосів ще триває, однак результати суттєво не зміняться, зазначає Delfi.

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Щойно подзвонила Інгріда і привітала з перемогою. Видно, цим вона визнала, що перемога на виборах таки за нами,

– сказав Науседа після повернення в Штаб.

У першому турі, який пройшов 12 травня, за пост президента боролися дев'ять осіб. Тоді Науседа набрав 30 відсотків голосів, Шимоніте відставала від нього менш ніж на один відсоток. Для перемоги в першому турі кандидатові потрібно отримати не менше 51 відсотка голосів.

Громадяни Литви обирають президента терміном на п'ять років з можливістю одноразового переобрання. З 2009 року пост глави держави займала Даля Грібаускайте, в 2014-му вона була переобрана на другий термін.