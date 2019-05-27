Литва выбрала нового президента

По итогам обработки большинства голосов победителем в президентской гонке стал независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа. Его поддержали 68,4 процента избирателей.

Соперница Науседы, бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните набрала 30,3 процента голосов. Подсчет голосов еще продолжается, однако результаты существенно не изменятся, отмечает Delfi.

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Новоизбранный президент Литвы также озвучил свою позицию в отношении России и Украины.

По словам Науседы, риторику его страны в отношении России следует изменить, однако о каких-либо серьезных шагах не будет идти речь, пока не изменится ход событий в Украине.

Я бы хотел быть дипломатичным и использовать лексикон, который мог бы быть несколько иным по сравнению с лексиконом, который использовался ранее,

– отметил он.

В то же время, Науседа подчеркнул, что считает действия России в отношении Украины агрессией против другого государства. Он отметил, что отношения с РФ не изменятся пока "ситуация в Украине не будет похожа на нынешнюю".



После подсчета большинства голосов Науседа встретился с избирателями // delfi.lt

Говоря о Ингрид Шимоните, Науседа сказал, что это была конкурентка, о которой можно только мечтать, и у которой есть искренняя поддержка людей.

"Она – истинный, мудрый, целеустремленный и рациональный человек, который, ко всему прочему, я думаю, будет играть важную роль в политике Литвы в ближайшие десятилетия. Я надеюсь, что у нас сложатся дружеские отношения и мы много сможем сделать на благо Литвы" – сказал Науседа.

В первом туре, который прошел 12 мая, за пост президента боролись девять человек. Тогда Науседа набрал 30 процентов голосов, Шимоните отставала от него менее чем на один процент. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить не менее 51 процента голосов.

Литва выбирает президента сроком на пять лет с возможностью однократного переизбрания. С 2009 года пост главы государства занимала Даля Грибаускайте, в 2014-м она была переизбрана на второй срок.