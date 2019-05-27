04:14
27 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ
      Вєсті Кремля
      19:07, 25 мая
      Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе
      Вєсті.UA
      16:40, 25 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Литва выбрала нового президента

      23 Читати новину українською
      Гитанас Науседа
      Гитанас Науседа / Фото из открытых источников

      По итогам обработки большинства голосов победителем в президентской гонке стал независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа. Его поддержали 68,4 процента избирателей.

      Соперница Науседы, бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните набрала 30,3 процента голосов. Подсчет голосов еще продолжается, однако результаты существенно не изменятся, отмечает Delfi.

      Читайте также: Лидеры Венгрии и Литвы рассказали, что ожидают от президента Зеленского

      Новоизбранный президент Литвы также озвучил свою позицию в отношении России и Украины.

      По словам Науседы, риторику его страны в отношении России следует изменить, однако о каких-либо серьезных шагах не будет идти речь, пока не изменится ход событий в Украине.

      Я бы хотел быть дипломатичным и использовать лексикон, который мог бы быть несколько иным по сравнению с лексиконом, который использовался ранее,
      – отметил он.

      В то же время, Науседа подчеркнул, что считает действия России в отношении Украины агрессией против другого государства. Он отметил, что отношения с РФ не изменятся пока "ситуация в Украине не будет похожа на нынешнюю".

      вибори в Литві
      После подсчета большинства голосов Науседа встретился с избирателями // delfi.lt

      Говоря о Ингрид Шимоните, Науседа сказал, что это была конкурентка, о которой можно только мечтать, и у которой есть искренняя поддержка людей.

      "Она – истинный, мудрый, целеустремленный и рациональный человек, который, ко всему прочему, я думаю, будет играть важную роль в политике Литвы в ближайшие десятилетия. Я надеюсь, что у нас сложатся дружеские отношения и мы много сможем сделать на благо Литвы" – сказал Науседа.

      В первом туре, который прошел 12 мая, за пост президента боролись девять человек. Тогда Науседа набрал 30 процентов голосов, Шимоните отставала от него менее чем на один процент. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить не менее 51 процента голосов.

      Литва выбирает президента сроком на пять лет с возможностью однократного переизбрания. С 2009 года пост главы государства занимала Даля Грибаускайте, в 2014-м она была переизбрана на второй срок.

      blog_ava
      49-летняя Дженнифер Лопес поразила идеальным прессом: фото с тренировки
      26 мая
      173
      Теги: Литва Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мы закрыли для себя Россию: певец Тарас Тополя о войне на Донбассе, волонтерстве и Зеленском
      26 мая , 23:37 Мы закрыли для себя Россию: певец Тарас Тополя о войне на Донбассе, волонтерстве и Зеленском
      Олена Кандяк 206
      Главные новости 26 мая: Зеленский о задержании в Ровно и инцидент с "мостом Кличко"
      26 мая , 22:13 Главные новости 26 мая: Зеленский о задержании в Ровно и инцидент с "мостом Кличко"
      1017
      Референдум "від Зеленського", люди олігархів у ВР і афера з паспортами РФ: топ-5 блогів тижня
      26 мая , 22:00 Референдум "від Зеленського", люди олігархів у ВР і афера з паспортами РФ: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 547
      Самые смешные мемы недели: инаугурация Зеленского, Филарет VS Епифаний и конец "Игры престолов"
      26 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: инаугурация Зеленского, Филарет VS Епифаний и конец "Игры престолов"
      446
      Неожиданные назначения Зеленского и скандальные возвращения в Украину – топ-5 видео недели
      26 мая , 19:30 Неожиданные назначения Зеленского и скандальные возвращения в Украину – топ-5 видео недели
      910
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук