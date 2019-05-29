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      Политика Литвы в отношении Украины и России: заявление нового президента

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      У Литвы новый президент, но политику будет сохранять старую. По крайней мере, так обещает. Гитанас Науседа уже публично заявил о поддержке Украины и осудил российскую агрессию. Утверждает, что отношения Литвы с Россией будут зависеть исключительно от ситуации в Украине. Подругой и союзницей всегда была и его предшественница Даля Грибаускайте.

      Гитанас Науседа

      "Украине не изменю" – с такими словами обратился во время своей первой пресс-конференции новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа.

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      Простой и непредвзятый, независимый самовыдвиженец, экономист по профессии, на днях одержал победу среди 13 кандидатов на президентских выборах в Литве. И уже категорически осудил российскую агрессию против Украины.

      Фундаментальные аспекты наших отношений с Россией будут базироваться на том, что произойдет в Украине. Если в Украине будет ситуация такая же как и до этого, то будет сложно улучшить отношения с нашим восточным соседом. Потому что мы видим в этой ситуации сигнал агрессии. Агрессии в соседнюю страну. И мы не можем это терпеть,
      –заявил новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа.

      Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и поздравил его с убедительной победой на выборах.

      Ґітанас Науседа
      Гитанас Науседа

      Кроме этого, было подтверждено обоюдное настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубление двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности. Об этом сообщили на сайте Президента Украины.

      Даля Грибаускайте

      Эта балтийская страна долгое время демонстрирует свою неизменную поддержку нашего государства. Предшественница Гитанаса Науседа – Даля Грибаускайте всегда была союзницей для Украины. Она отстаивала интересы Украины на международных встречах. Но едва ли не чаще всего из коллег-президентов посещала Украину.

      Даля Грібаускайте
      Даля Грибаускайте

      Также она побывала в зоне войны на Донбассе и заслужила звание "Человек года" в 2015 году. И что важно, понимает украинский язык. Во время встречи с Зеленским сказала ему на английском: "Я понимаю украинский, обращайтесь на украинском".

      Володимир Зеленський та Даля Грібаускайте
      Влодимир Зеленский и Даля Грибаускайте

      В Украине ее любят и уважают. Во время инаугурации Владимира Зеленского в Верховной Раде Далю приветствовали стоя и аплодисментами, едва ли не самыми громкими среди всех иностранных гостей.

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      На эти выборы в Литве госпожа Грибаускайте не баллотировалась, потому что уже два срока в президентском кресле проработала. И имея успешный управленческий опыт, дала советы и украинскому президенту Зеленскому. Чтобы тот раздавил олигархию и коррупцию в Украине.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Новости России Верховная Рада Украина – Россия Даля Грибаускайте Литва
      Источник: 24 канал
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