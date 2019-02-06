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      Литва передасть Україні боєприпаси на 255 тисяч євро безкоштовно

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      Литва передасть Україні боєприпаси на 255 тисяч євро безкоштовно
      Литва передасть Україні боєприпаси на 255 тисяч євро безкоштовно / flickr.com

      Литовський уряд затвердив безкоштовну передачу Україні боєприпасів на суму 255 тисяч євро.

      Як зазначено на сайті Міноборони Литви, йдеться про боєприпаси для стрілецької зброї радянського виробництва, яку армія Литви більше не використовує.

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      Міністр національної оборони Литви Раймундас Каробліс зазначив, що передача боєприпасів є частиною послідовної і всеосяжної підтримки Литви України.

      У зміцненні її (України – ред. 24 канал) оборонних можливостей і забезпечення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності,
      – додав міністр національної оборони Литви.

      Раніше Литва вже надавала українській армії матеріальну підтримку та елементи зброї. У грудні 2018 року президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що її країна збільшить військову і гуманітарну підтримку Україні.

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      Теги: Новини України Новини політики Литва Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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