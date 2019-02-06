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      Литва передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро бесплатно

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      Литва передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро бесплатно
      Литва передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро бесплатно / flickr.com

      Литовское правительство утвердило бесплатную передачу Украине боеприпасов на сумму 255 тысяч евро.

      Как указано на сайте Минобороны Литвы, речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которые армия Литвы больше не использует.

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      Министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвой Украины.

      В укреплении ее (Украины – ред. 24 канал) оборонных возможностей и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности,
      – добавил министр национальной обороны Литвы.

      Ранее Литва уже передавала украинской армии материальную поддержку и элементы оружия. В декабре 2018 года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна увеличит военную и гуманитарную поддержку Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Литва
      Источник: 24 канал
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