"Найгірший сценарій": командувач армії Литви назвав масштабні наслідки агресії РФ

На Сході Україні наразі триває війна, а збільшення масштабів російської агресії проти України буде найгіршим сценарієм.

Про це головнокомандувач збройними силами Литви Йонас Вітаутас Жукас повідомив під час українсько-литовського марафону "Разом до перемоги".

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За його словами, наслідки масштабного вторгнення військ Росії в Україні зачепить усю Європу.

Такий сценарій – це найгірший сценарій. Якщо це буде, тоді ми вже не повернемося до обговорення політичної ситуації. Це буде важливо для всіх, не тільки для нас, а і для Латвії, Естонії, для всієї Європи. Це дуже великий конфлікт і велика армія. Я вважаю, що треба якось запобігти цьому. І ми розуміємо, що дороги назад немає і треба боротися за те, щоб цього не трапилося,

– пояснив військовий.

Він заявив, що військові дії, які зараз відбуваються на території України, справді веде Російська Федерація.

"Це війна. Там є багато загиблих людей. І це дійсно військові дії. Це такий сценарій. Пам'ятаємо, коли ввійшла армія Росії, вони говорили, що це не вони, і це якісь невідомі люди зайшли. А зараз ми бачимо, що це війна. І дай Боже, щоб дійсно не почалася справжня війна", – додав командувач литовськими ЗС.

Дивіться відео коментар головнокомандувача збройних сил Литви Йонаса Вітаутаса Жукаса щодо ситуації на Донбасі: