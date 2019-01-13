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      "Худший сценарий": командующий армии Литвы назвал масштабные последствия агрессии РФ

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      Командующий армии Литвы назвал последствия войны на Донбассе
      Командующий армии Литвы назвал последствия войны на Донбассе / Фото из открытых источников

      На Востоке Украины сейчас идет война, а увеличение масштабов российской агрессии против Украины будет худшим сценарием.

      Об этом главнокомандующий вооруженными силами Литвы Йонас Витаутас Жукас сообщил во время украинско-литовского марафона "Вместе к победе".

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      По его словам, последствия масштабного вторжения войск России в Украину затронут всю Европу.

      Такой сценарий – это худший сценарий. Если это будет, тогда мы уже не вернемся к обсуждению политической ситуации. Это будет важно для всех, не только для нас, но и для Латвии, Эстонии и для всей Европы. Это очень большой конфликт и большая армия. Я считаю, что надо как-то предотвратить это. И мы понимаем, что дороги назад нет и надо бороться за то, чтобы этого не случилось,
      – пояснил военный.

      Он заявил, что военные действия, которые сейчас происходят на территории Украины, действительно ведет Российская Федерация.

      "Это война. Там есть много погибших людей. И это действительно военные действия. Это такой сценарий. Помним, когда вошла армия России, они говорили, что это не они, это какие-то неизвестные люди зашли. А сейчас мы видим, что это война. И дай Бог, чтобы действительно не началась настоящая война", – добавил командующий литовскими ВС.

      Смотрите видеокомментарий главнокомандующего Вооруженных сил Литвы Йонаса Витаутаса Жукаса по ситуации на Донбассе:

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Европа Литва Новости России Украина – Россия Война
      Источник: 24 Канал
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