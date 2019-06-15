Окупанти 24 рази обстріляли позиції ООС: поранений 1 український військовий

Упродовж доби 14 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них шість разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброєю.

Окупанти обстрілювали наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населених пунктів Мар’їнка, Павлопіль, Красногорівка, Гнутове, Водяне, Лебединське, Пищевик, Тарамчук та Широкине.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 9 разів поблизу Південного, Попасної, біля населених пунктів Новгородське та Станиця Луганська.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. За даними розвідки 14 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил уже 4 рази.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" окупанти здійснили два обстріли позицій українських захисників поблизу населених пунктів Лебединське та Авдіївка. У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Станиці Луганської.

У штабі наголосили, що ООС надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.