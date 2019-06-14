Проросійські бойовики обстріляли Мар’їнку: серед поранених 8-річна дівчинка – фото

Окупаційні війська РФ на Донбасі з артилерії обстріляли Мар’їнку. Від ворожого вогню постраждали 3 місцевих жителів. Серед них – 8-річна дівчинка та 86-річний чоловік. Люди залишись без даху над головою.

Як вже встановили в ООС ворог вів вогонь по Мар’їнці з 122-міліметрових гаубиць "Гвоздика". Після ганебного обстрілу військову техніку бойовики сховали у житлових кварталах Донецька.

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Так, внаслідок обстрілу зруйноване помешкання місцевого жителя. 86-річний чоловік отримав серйозні травми. Його з-під завалів дому разом із іншими 4 співмешканцями діставали українські військові.



Українські військові надали допомогу постраждалим в результаті обстрілу Мар'їнки/ фото прес-служба ООС

Окрім нього, серед постраждалих – жінка з переломом ноги і 8-річна дівчинка. В дитини – опіки очей і струс мозку.



Військові витягли з-під завалів дому 5 осіб, у будинку жити більше не можна/ фото прес-служба ООС

Мар’їнка зараз – одна з найгарячіших точок на карті ООС. Нещодавно у штабі заявили, що українські військові повністю взяли її під свій контроль і впритул підійшли до Донецька.



Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка