14:47
14 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва
      Вєсті Кремля
      23:43, 13 червня
      Вєсті.UA: Як Смешко врятував українців від Гордона. Тарифний "Ералаш" від Зеленського
      Вєсті.UA
      21:38, 13 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, 13 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP

      Проросійські бойовики обстріляли Мар’їнку: серед поранених 8-річна дівчинка – фото

      338 Читать новость на русском
      Постраждала 8-річна дівчинка
      Постраждала 8-річна дівчинка / прес-центр ООС

      Окупаційні війська РФ на Донбасі з артилерії обстріляли Мар’їнку. Від ворожого вогню постраждали 3 місцевих жителів. Серед них – 8-річна дівчинка та 86-річний чоловік. Люди залишись без даху над головою.

      Як вже встановили в ООС ворог вів вогонь по Мар’їнці з 122-міліметрових гаубиць "Гвоздика". Після ганебного обстрілу військову техніку бойовики сховали у житлових кварталах Донецька.

      Читайте також: Бойовики обстріляли будинки мирних жителів Веселого на Донеччині: є поранені

      Так, внаслідок обстрілу зруйноване помешкання місцевого жителя. 86-річний чоловік отримав серйозні травми. Його з-під завалів дому разом із іншими 4 співмешканцями діставали українські військові.

      військові допомога обстріл поарнені Мар'їнка
      Українські військові надали допомогу постраждалим в результаті обстрілу Мар'їнки/ фото прес-служба ООС

      Окрім нього, серед постраждалих – жінка з переломом ноги і 8-річна дівчинка. В дитини – опіки очей і струс мозку.

      ООС обстріл Мар'їнка
      Військові витягли з-під завалів дому 5 осіб, у будинку жити більше не можна/ фото прес-служба ООС

      Мар’їнка зараз – одна з найгарячіших точок на карті ООС. Нещодавно у штабі заявили, що українські військові повністю взяли її під свій контроль і впритул підійшли до Донецька.

      карта окупованих територій ООС
      Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка

      blog_ava
      Скільки українців провалили ЗНО-2019: перші результати
      сьогодні
      5452
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Діти і неповнолітні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру: дипломований фізик без трофеїв, який вже раз заміняв Фонсеку
      сьогодні , 14:30 Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру: дипломований фізик без трофеїв, який вже раз заміняв Фонсеку
      Ігор Саджениця 33
      Як нардепи захищають свої незаконні статки
      сьогодні , 14:00 Як нардепи захищають свої незаконні статки
      Віталій Шабунін 258
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      Дивні таємниці СБУ: російські дружини керівників і приховані декларації
      сьогодні , 12:30 Дивні таємниці СБУ: російські дружини керівників і приховані декларації
      Артем Овдієнко 988
      П'яті роковини збиття ІЛ-76 на Донбасі: що відомо про страшну трагедію
      сьогодні , 11:18 П'яті роковини збиття ІЛ-76 на Донбасі: що відомо про страшну трагедію
      644
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук