Бойовики обстріляли будинки мирних жителів Веселого на Донеччині: є поранені

Проросійські бойовики обстріляли помешкання мирних жителів населеного пункту Веселе на Донеччині. Внаслідок цього знищена частина даху гаража у дворі будинку.

Представники місії ОБСЄ помітили подряпину завширшки 15 сантиметрів і завглибшки 1 сантиметр, а також сліди горіння на частині фасаду гаража. Зафіксували і вирву діаметром близько 15 сантиметрів у бетонній веранді біля гаража, залишки снаряда, зокрема мідні дроти наведення.

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Ці ушкодження виникли нещодавно в результаті розриву ракети протитанкового ракетного комплексу (9М113 "Конкурс"), випущеної з західного напрямку.

Спостерігачі також бачили літнього чоловіка з бинтовими пов'язками на лівій нозі, лівій руці і спині, який представився жителем цього будинку. Чоловік розповів, що поранення отримав ввечері 30 травня в результаті вибуху, що стався у дворі його будинку.