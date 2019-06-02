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      Боевики обстреляли дома мирных жителей Веселого в Донецкой области: есть раненые

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      ПТРК "Конкурс", из которого боевики обстреляли дома мирных жителей Веселого на Донбассе
      ПТРК "Конкурс", из которого боевики обстреляли дома мирных жителей Веселого на Донбассе / Vpk.name

      Пророссийские боевики обстреляли квартиру мирных жителей населенного пункта Веселое Донецкой области. В результате уничтожена часть крыши гаража во дворе дома.

      Представители миссии ОБСЕ заметили царапину шириной 15 сантиметров и глубиной 1 сантиметр, а также следы горения на части фасада гаража. Зафиксировали и воронку диаметром около 15 сантиметров в бетонной веранде возле гаража, остатки снаряда, в частности медные провода наведения.

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      Эти повреждения возникли недавно в результате разрыва ракеты противотанкового ракетного комплекса (9М113 "Конкурс"), выпущенной с западного направления.

      Наблюдатели также видели пожилого мужчину с бинтовыми повязками на левой ноге, левой руке и спине, представившегося жителем этого дома. Мужчина рассказал, что ранения получил вечером 30 мая в результате взрыва, произошедшего во дворе его дома.

       

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      Теги: Новости Украины ОБСЕ Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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