Боевики обстреляли дома мирных жителей Веселого в Донецкой области: есть раненые

Пророссийские боевики обстреляли квартиру мирных жителей населенного пункта Веселое Донецкой области. В результате уничтожена часть крыши гаража во дворе дома.

Представители миссии ОБСЕ заметили царапину шириной 15 сантиметров и глубиной 1 сантиметр, а также следы горения на части фасада гаража. Зафиксировали и воронку диаметром около 15 сантиметров в бетонной веранде возле гаража, остатки снаряда, в частности медные провода наведения.

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Эти повреждения возникли недавно в результате разрыва ракеты противотанкового ракетного комплекса (9М113 "Конкурс"), выпущенной с западного направления.

Наблюдатели также видели пожилого мужчину с бинтовыми повязками на левой ноге, левой руке и спине, представившегося жителем этого дома. Мужчина рассказал, что ранения получил вечером 30 мая в результате взрыва, произошедшего во дворе его дома.