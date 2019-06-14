Окупанти обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі, але нарвалися на потужну відповідь

Російські окупаційні війська продовжують серйозна гатити по військових Збройних сил. 13 червня бойовики аж 29 разів обстріляли позиції українських захисників, внаслідок чого один боєць отримав поранення, ще один – бойову травму.

Окупанти обстрілюючи українські позиції 3 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 82-міліметрові міномети та 152-міліметрову артилерію.

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Ворог протягом дня гатив по захисниках України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підконтрольні Росії збройні формування обстріляли бійців ЗСУ в районі населених пунктів Водяного, Новоселівки другої, Широкиного, Березового, Талаківки, Богданівки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Лебединського, Борівського, Луганського, Золотого-4, Зайцевого, Південного, Станиці-Луганської та Кримського.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення та ще один бойову травму. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 13 червня один окупант отримав поранення,

– додали у штабі.

Також українським захисникам вдалося знищити техінку бойовиків – одну вантажівку та гаубицю Д-30.

Водночас, з початку доби, 14 червня, окупанти двічі обстріляли українські позиції біля Мар'їнки та Південного з мінометів різних систем, стрілецької зброї та гранатометів різних систем. На щастя, втрат серед бійців ЗСУ немає.

Українські бійці дали жорстку відповідь на кожен обстріл противника. Також військові ЗСУ надійно контролюють окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

До слова, 12 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням забороненою Мінськими угодами зброєю. Один український воїн отримав поранення. Водночас, бійцям вдалося знищити одного та поранити ще трьох окупантів.