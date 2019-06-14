08:36
14 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва
      Вєсті Кремля
      23:43, 13 червня
      Вєсті.UA: Як Смешко врятував українців від Гордона. Тарифний "Ералаш" від Зеленського
      Вєсті.UA
      21:38, 13 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, 12 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, 13 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ

      Окупанти обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі, але нарвалися на потужну відповідь

      285 Читать новость на русском
      На Донбасі один український військовий отримав поранення, інший – бойову травму
      На Донбасі один український військовий отримав поранення, інший – бойову травму / mil.gov.ua

      Російські окупаційні війська продовжують серйозна гатити по військових Збройних сил. 13 червня бойовики аж 29 разів обстріляли позиції українських захисників, внаслідок чого один боєць отримав поранення, ще один – бойову травму.

      Окупанти обстрілюючи українські позиції 3 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 82-міліметрові міномети та 152-міліметрову артилерію.

      Читайте також: Нова можливість досягнути мир, – радник Трампа про Зеленського і ситуацію на Донбасі

      Ворог протягом дня гатив по захисниках України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Підконтрольні Росії збройні формування обстріляли бійців ЗСУ в районі населених пунктів Водяного, Новоселівки другої, Широкиного, Березового, Талаківки, Богданівки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Лебединського, Борівського, Луганського, Золотого-4,  Зайцевого, Південного, Станиці-Луганської та Кримського.

      Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення та ще один бойову травму. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 13 червня один окупант отримав поранення,
      – додали у штабі.

      Також українським захисникам вдалося знищити техінку бойовиків – одну вантажівку та гаубицю Д-30.

      Водночас, з початку доби, 14 червня, окупанти двічі обстріляли українські позиції біля Мар'їнки та Південного з мінометів різних систем, стрілецької зброї та гранатометів різних систем. На щастя, втрат серед бійців ЗСУ немає.

      Українські бійці дали жорстку відповідь на кожен обстріл противника. Також військові ЗСУ надійно контролюють окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

       До слова, 12 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням забороненою Мінськими угодами зброєю. Один український воїн отримав поранення. Водночас, бійцям вдалося знищити одного та поранити ще трьох окупантів.

      окупований донбас
      Окуповані території Донбасу

      blog_ava
      Нова можливість досягнути мир, – радник Трампа про Зеленського і ситуацію на Донбасі
      сьогодні
      864
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Зброя
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      13 червня , 20:00 Запуск ринку електроенергії: як вплине на ціни і що змінить
      Яніна Ткачук 2192
      Про Бухарєва, звільнення Луценка та переїзд АП: ексклюзивне інтерв'ю з помічником Зеленського
      13 червня , 19:37 Про Бухарєва, звільнення Луценка та переїзд АП: ексклюзивне інтерв'ю з помічником Зеленського
      2199
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
      13 червня , 18:30 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
      3661
      Яєчний цінопад: коли і як зміняться цифри на цінниках
      13 червня , 18:02 Яєчний цінопад: коли і як зміняться цифри на цінниках
      Ірина Поліщук 1065
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук